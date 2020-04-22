Заражений коронавірусом російський чиновник брав участь у запуску екіпажу на МКС

Теоретично коронавірус міг проникнути на Міжнародну космічну станцію.У запуску корабля "Союз МС-16" 9 квітня брав участь заступник генерального директора і головного конструктора РКК "Енергія" Євген Мікрін, у якого виявили коронавірус.

Як передає space.com, тест Мікріну провели після старту корабля і він дав позитивний результат на коронавірус.

До теми Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі

"Мікрін пройшов два тести на коронавірус, і обидва тести позитивні. Він був включений в список 30 осіб, офіційно оголошених інфікованими в Роскосмосі", – заявило джерело видання.

Мікрін був присутній під час запуску екіпажу на космічну станцію з космодрому Байконур в Казахстані. Його бачили відносно близько до голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, а також астронавта NASA Кріса Кессіді та космонавтів Анатолія Іванішина і Івана Вагнера.

Запуск корабля "Союз МС-16": відео

Чи може коронавірус бути на МКС

В теорії це можливо. Хоча в Роскосмосі запевняють, немає шансів, що коронавірус поширився на космічну станцію або серед інших співробітників Роскосмосу.

"Потенційне зараження на МКС абсолютно неможливе, оскільки кількість персоналу, задіяного в операціях, зведено до мінімуму, а решта дотримуються дуже суворих правил і запобіжних заходів, щоб запобігти будь-якій можливій загрозі для екіпажу", – сказав представник Роскосмосу зі зв’язків з громадськістю Олег Болашев.

У NASA додали, що вжили відповідних заходів обережності, щоб гарантувати, що всі співробітники обох відомств максимально захищені від зараження. Тож надсилати тести на коронавірус на стацію не планують.

Як відомо, аби унеможливити проникнення коронавірусної інфекції на станцію, екіпаж перед польотом пробув 1,5 місяці на жорсткому карантині.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно