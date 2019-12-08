Завершено будівництво найдовшої стіни, надрукованої на 3D-принтері

Перша в світі набережна довжиною 500 метрів надрукована на 3D-принтері в китайському Сучжоу, розташованому недалеко від Шанхая. Стіна складається з окремих модулів, які забезпечують прибережній лінії захист від сильної течії річки.

Для чого звели стіну

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Зростання рівня води в річці може призвести до небажаних наслідків для прибережних територій – ерозії, заболочування низин, забруднення водоносного шару і сільськогосподарських угідь. Це також руйнує місця проживання птахів, рослин і риб. Для протидії воді будують спеціальні природоохоронні берегові лінії, повідомляє Winsun3dbuilders.

Зазвичай для зведення таких споруд використовують бетон або спеціальна цегла. Хоча такі рішення мають достатню міцність і забезпечують необхідний захист, вони вимагають значних коштів і часу. Крім того, земляні роботи і закладка фундаменту можуть порушити екосистему річки і привести до появи нових проблем.

Чому саме 3D-друк

3D-друк дозволяє виготовляти берегові конструкції, які слідують руху річок, захищають землю від ерозії і при цьому не завдають шкоди місцевій флорі і фауні.

Шанхайська компанія Winsun Building Technology розробила і виготовила на 3D-принтерах бетонні модулі, які відповідають усім вимогам з надійності та безпеки берегових ліній.

Перша надрукована на 3D-принтері стіна:

Крім того, їх дизайн з використанням з національних візерунків, дозволяє вирощувати на набережній радують око рослини. 500-метрова стіна встановлена ​​вздовж течії річки Сучжоухе в провінції Цзянсу.

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