Жителька США подала позов проти Apple: у чому причина

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Жителька США подала позов проти Apple через проблеми із своїм смарт-годинником
Жителька США подала позов проти Apple через проблеми із своїм смарт-годинником / unsplash

Жителька Нью-Джерсі Джина Пріано-Кейсер подала до суду позов проти Apple. Жінка звинувачує компанію в порушенні гарантійних зобов'язань і шахрайських діях, пов'язаних з Apple Watch, які випускає виробник.

Що сталося? Як повідомляє MacRumors, жінка придбала Apple Watch Series 3 восени 2017 року. У липні 2018 року, коли пристрій заряджався, дисплей несподівано відірвався від корпусу і тріснув. Смарт-годинник став непридатним для подальшого використання. Після цього Пріано-Кейсер звернулася в сервіс для того, щоб відремонтувати пристрій по гарантії, але там їй відмовили.

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Суть позову. На думку Джини Пріано-Кейсер, всі смарт-годинники вендора, аж до моделі Apple Watch 4, мають дефекти, які викликають здуття літій-іонної батареї. Через це дисплей ґаджета тріскається або від'єднується від корпусу. Вона вважає, що такі дефекти виникають після нетривалої експлуатації.

Apple Watch
У Apple Watch відвалився дисплей під час заряджання

Позивач заявляє, що виробник знав або повинен був дізнатися про наявність дефектів до того, як смарт-годинники потрапили на прилавки магазинів. На її думку, Apple Watch представляють серйозну небезпеку для користувачів, оскільки годинник можуть нанести травму власнику. Найчастіше розробники відмовляються надавати гарантійне обслуговування, характеризуючи проблему як "випадкове ушкодження".

Окрім того, у скарзі позивача описано більше десятка подібних випадків, з якими зіткнулися користувачі продукції Apple за останні роки. Жінка сподівається, що через суд їй та іншим постраждалим вдасться відшкодувати завдані збитки.

Apple Watch
У Apple Watch може тріснути дисплей

Примітно, що в скарзі йдеться тільки про наслідки дефекту, але не згадуються причини, які можуть впливати на здуття акумуляторних батарей в годиннику Apple Watch.

Гарантії Apple. Варто відзначити, що раніше Apple визнавала можливість того, що акумуляторна батарея деяких моделей смарт-годинників може здуватися, і пропонувала безкоштовний гарантійний ремонт протягом трьох років з моменту покупки ґаджета.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Розумний годинник Судді Apple
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