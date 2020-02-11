Зовсім скоро "заплатити відьмаку карбованою монетою" стане можливим

У грудні 2019 року весь інтернет захопила пісня барда Лютика з серіалу "Відьмак" від Netflix. Тому Гданський монетний двір не міг не випустити відповідний сувенір для справжніх фанатів саги Анджея Сапковського.

Монети випустять обмеженим тиражем, але передзамовлення на них можна оформити вже зараз за цим посиланням.

Цікаво: Український модер перетворив Warcraft III: Reforged в RPG з видом від третьої особи

Компанія випустила дві версії монети, виконані зі срібла. Перша номіналом в 5 доларів і діаметром в 45 мм важить 62,2 г. На її реверсі зображена Йенніфер і Геральт, які намагаються захистити Лютика від джина – меч відьмака виділено позолотою. На аверсі представлені тронний зал замку Цинтри, а також символи цього королівства і школи Вовка.

Друга монета номіналом в 50 доларів набагато більша – вона важить 1 кг, діаметр дорівнює 100 мм. На аверсі зобразили Геральта, що прибуває в Цинтру, а на реверсі – сцену, в якій Дані робить пропозицію Паветте і отримує відмову від її матері Каланте. Цей сувенір з двох сторін інкрустований агатом – в обох випадках камінь є вікном замку.

Монети для "Відьмака":

Ціна

Кілька примірників подарункових футлярів для монет підписав особисто Анджей Сапковський, автор книжкової саги. Малий сувенір випустять тиражем в 2 тисячі копій, кожна з яких обійдеться в 410 доларів. Великі монети коштуватимуть по 4,1 тисячі доларів – їх випустять всього 200 штук. Старт продажів призначений на 17 березня 2020 року, але фанати "Відьмака" вже можуть зробити попереднє замовлення.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно