Понад 130 автівок зіткнулися у США: кількість жертв та постраждалих зросла

Кількість жертв ДТП у Техасі 12 лютого зросла до 6 людей. Окрім того, наразі відомо про 65 постраждалих. Рятувальники прогнозують, що їхня кількість може збільшитися вже у найближчі години.

Все більше постраждалих у ДТП звертаються по допомогу до медиків. Багатьох постраждалих госпіталізували з місця ДТП. Деякі з них перебувають у критичному стані.

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Причиною ДТП стали погодні умови. Через зледеніння дороги у місті Форт-Верт зіткнулися понад 130 автівок. Трасу перекрили в обох напрямках.

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У четвер, 11 лютого, Форт-Верт потерпав від сильних дощів.

За ніч траси вкрилися льодом і перетворилися у справжнісіньку ковзанку.

Рятувальники зазначають, що така ж ситуація на дорогах на території усього штату Техас.

Поблизу від центру міста Форт-Верт зіткнулися понад 130 автомобілів.

Рятувальникам знадобилося декілька годин, щоб звільнити людей, які застрягли у власних автівках.

Загалом на ліквідацію наслідків ДТП знадобиться багато часу. Зокрема, лише евакуювати постраждалі машини зможуть не раніше, аніж через декілька днів.

Техаські рятувальники закликають усіх постраждалих у ДТП не зволікати і звернутися до медичних закладів.

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