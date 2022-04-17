У Техасі розмістили величезний прапор України поруч із американським: захопливе відео

Україна відчуває потужну підтримку з-за кордону на тлі повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Активно демонструють свою позицію і у США.

Підтримати українців вирішили, зокрема, у місті Льюїсвіль, що у штаті Техас. Місцева фотографиня Лорен Дельгадо показала звідти промовисте відео.

Читайте також Поки не планується, – Білий дім про візит Байдена в Україну​

Прапори США та України – поруч

Дельгадо зняла зі свого автомобіля, як великий блакитно-жовтий прапор майорить поруч з американським поблизу траси. У коментарях до цього допису українці активно дякують авторці та її землякам за потужну підтримку. "Аж мурашки по шкірі, гордість зашкалює", – пишуть вони.

Американці підняли величезний прапор України: дивіться відео

Empire State Building в українських кольорах

Частину Empire State Building у Нью-Йорку планують підсвічувати кольорами українського прапора. Це – на йвідоміший у світі хмарочос. Будівля має 102 поверхи та є найвищою у місті. Блакитно-жовтою вона ставатиме щовечора до 1 червня – на 15 хвилин після заходу сонця.

Раніше у Нью-Йорку підняли прапор України: дивіться відео