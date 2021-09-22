Технічний університет, в якому будуть найкращі викладачі та лабораторії, – Риженков

У 2022 році запрацює перший недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка", який має допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні.

Такою думкою поділився генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков.

На запитання ведучої програми про те, що, за даними сервісу моніторингу Opendatabot, в Україні спостерігається дефіцит професіоналів, попри ріст зарплат, а вакансій на ринку праці вдвічі більше, ніж до початку карантину, Риженков поділився планами університету.

Технічний університет, в якому будуть найкращі викладачі, в якому будуть найкращі лабораторії, який буде в партнерстві працювати з найкращими вузами та найкращими дослідницькими центрами по всьому світу. І зможе якраз генерувати тих наймолодших фахівців, які дозволять їм отримувати супервисокоякісну освіту у себе вдома і потім отримувати гідну заробітну плату і цікаву роботу у себе вдома і нікуди не їхати,

– заявив Риженков.

Зазначимо, що сьогодні роботодавцям катастрофічно не вистачає фахівців у галузі будівництва, архітектури, транспорту та екології. Тим часом молодь продовжує виїжджати за кордон у пошуках кращого життя, а країна втрачає цінні кадри.

Гідні умови праці, конкурентні зарплати та якісна сучасна освіта дозволять українцям побудувати кар'єру та розвивати свою країну, запевняють промисловці.

Перший недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка", який наразі будується в Маріуполі, планує відкрити свої двері для перших студентів у 2022 році. Університетський комплекс матиме найсучаснішу науково-технічну базу та найкращих викладачів, власний гуртожиток, парк і сучасний стадіон. На його будівництво витратять 30 мільйонів євро, а сталь для конструкції роблять місцеві металурги