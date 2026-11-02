Лубінець пояснив, що робила російська техніка в Олешках

Російські військові застосували для розмінування техніку, марковану червоними хрестами. Лубінець зазначив, що особисто дивився відповідне відео, повернення машин підтвердили обидві сторони.

Про це омбудсман розповів під час пресконференції 2 листопада.

Які подробиці?

На оприлюднених відеоматеріалах зафіксували пересування інженерних машин противника зі спеціальними позначками.

Я особисто дивився це відео. Там видно чітко російську військову техніку, яка маркована червоними хрестами і була використана для розмінування,

– зазначив Лубінець.

Після завершення виконання завдань спецмашини відійшли на свої вихідні позиції. Цей рух офіційно засвідчили представники обох сторін.

Так, "під час перемир'я не було жодних переміщень російської військової техніки з воєнною метою".

Що сказав омбудсман про гуманітарну операцію?

Лубінець повідомив, що режим припинення вогню в районі проведення гуманітарної місії тривав 5 діб, 19 годин і 59 хвилин. За його словами, Україна та Росія виконали всі зобов'язання, взяті на себе під час гуманітарної операції.

Омбудсман також зазначив, що механізм, застосований під час місії в Олешках, можна використати й в інших населених пунктах, де українці опинилися в подібних умовах. За словами Лубінця, серед жителів Олешок були три групи людей: ті, хто хотів залишитися в місті, ті, хто прагнув виїхати на підконтрольну Україні територію, та ті, хто просив організувати виїзд до Росії або на окуповані нею території, зокрема через родичів, які там проживають.

Крім того, українська сторона обговорює з російською омбудсманкою можливість щомісячного доправлення гуманітарної допомоги до Олешок. Більше деталей із заяв Дмитра Лубінця можете читати в матеріалі 24 Каналу.