У росіян на складі військового інституту в Омську закінчується техніка: супутникові кадри

На базі зберігання Омського автобронетанкового інституту у Росії супутникові кадри зафіксували повне вичерпання запасів бронетехніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OSINT-ентузіаста Hizzo Jay у соцмережі X. Кількість розміщеної там техніки є набагато меншою у порівнянні з минулими роками.

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Що зараз перебуває на складі

Супутникові кадри свідчать, що на цьому об'єкті перебувала відносно невелика кількість техніки, ще у 2021 році на базі перебувало 120 танків, 89 БТР, 41 БМП та 54 гармати МТ-12 "Рапіра", проте у 2025 році цю техніку зняли зі зберігання.

Водночас бронетехніка та гармати зберігалися під захисними чохлами, а отже, перебували у відносно гарному стані.

Кількість техніки на складі скоротилася: дивіться відео

Омський автобронетанковий інститут це єдиний вищий навчальний заклад у Росії, який займається підготовкою інженерів, які спеціалізуються на ремонті, обслуговуванні та модернізації авто- та бронетехніки.

Таким чином факт зняття техніки зі складів навчальних закладів підкреслює наявність проблем із вичерпання запасів техніки.

До слова, в населеному пункті Суземка Брянської області 4 травня був атакований завод "Стріла", який виробляв електроніку для оборонного комплексу Росії. У мережі з'явилися супутникові знімки із наслідками удару.