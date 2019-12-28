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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Техніка війни: Потужне оновлення зброї у 2019 році. Ударні безпілотники Bayraktar TB2

      Техніка війни 157 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – 2019 рік був сповнений законодавчих ініціатив для покращення умов роботи вітчизняного сектору ВПК. Зокрема, Кабмін змінив порядок укладання компенсаційних або офсетних договорів. 2 січня в Держконцерні "Укроборонпром" заявили про купівлю для українського війська ударних турецьких безпілотників Bayraktar TB2 за 69 мільйонів доларів.

      Також у випуску:

      Топові новини військово-промислового комплексу України у 2019 році:

      ► 20 лютого стало відомо, що Шепетівський ремонтний завод починає серійне виробництво передових реактивних систем залпового вогню "Верба" та пускової установки для системи "Вільха".

      ► 5 квітня відбулися перші випробування комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360МЦ "Нептун". Машини, що входять до комплексу, створені на шасі від "Автокраз" із броньованими корпусами від компанії "Українська бронетехніка".

      ► 17 липня Кабінет міністрів України дав дозвіл на експорт власної продукції військового призначення кільком приватним підприємствам. Продавати свої зразки до 2024 року має право компанія "Інтерпроінвест", відома завдяки автоматам "Малюк" та "Вулкан". 

      ► 26 липня директор Державного бюро розслідувань оголосив про десятки обшуків у справі про закупівлю неякісних бронежилетів Корсар для армії. Як з’ясувалося, випробування під час слідства проводилися не за державними стандартами.

      ► 25 серпня директор зі зв’язків з громадськістю заводу "Мотор Січ" повідомив, що контрольний пакет акцій підприємства продано і китайські компанії вже подали заяву на узгодження угоди до Антимонопольного комітету.

      ► 8 – 12 жовтня в Києві пройшла Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека-2019». У ній взяли участь 370 компаній, з яких 48 – іноземні.

      Топові новини військово-промислового комплексу світу 2019 року: 

      ► 27 лютого компанія Boeing Defense Australia презентувала розробку Boeing Airpower Teaming System. Найбільший проєкт компанії за межами США вже встигли назвати безпілотним Ф-35. 

      ► 20 квітня Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин визнали рукавичку AutoGlove незаконною. Два роки тому йшлося про те, що цей винахід може симулювати автоматичний режим вогню зі швидкострільністю до 1000 пострілів за хвилину.

      ► 10 червня два великих американських виробники продукції військового призначення, а саме Raytheon та United Technologies Cooperation почали процес об’єднання, який завершиться 2020 року.

      ► 13 квітня на аеродромі у Каліфорнії відбувся перший політ двофюзеляжного літака-носія Stratolaunch Model 351.

      ► 26 червня представники наукової лабораторії Гарвардського університету побили світовий рекорд, створивши найменшого роботизованого дрона RoboBee X-Wing.

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      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Збройні сили України Зброя Техніка війни Укроборонпром
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