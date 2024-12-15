В ЗСУ з'явилась нова розпізнавальна техніка, і це серйозний знак для Росії: зведення від Світана

На техніці ЗСУ з'явився новий тактичний знак, а саме – білий квадрат. Техніку з такими розпізнавальними знаками помітили на навчаннях українських антидиверсійних підрозділів.

Про що може свідчити новий тактичний знак на військовій техніці ЗСУ і чому це радше погана новина для росіян, у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан.

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Чи підуть ЗСУ у новий наступ

Білий квадрат – новий тактичний знак на українській військовій техніці, як стало відомо з опублікованих фото агентства Getty Images. Згідно з їхньою інформацією, на знімках зафіксовані навчання українських антидиверсійних підрозділів у Чернігівській області.

Цікаво зауважити, що влітку 2024 року в сусідній Сумській області ЗСУ ввели новий знак у вигляді білого трикутника. Про його існування стало відомо у серпні, в ході наступу ЗСУ на Курську область.

Росіяни однозначно готуються до того, що ми можемо завдати певного удару по лівому березі Дніпра, починаючи від Кінбурнської коси і закінчуючи Василівкою. Вони готуються зустрічати наші контрнаступальні дії. Основний напрямок по деокупації України – це Крим. На Крим можна зайти, лише форсуючи лівий берег Дніпра,

– зауважив Роман Світан.

Водночас для українських військових є й інші пріоритетні напрямки, які не прямо стосуються звільнення територій нашої держави. За словами Світана, мовиться про контроль над прикордонними російськими територіями й створення там буферної зони.

"Треба не лише на Курському, а й на Брянському та Бєлгородському напрямках створювати щонайменше 30-кілометрову демілітаризовану зону. Тобто необхідно заходити на їхню територію та знищувати всі військові об'єкти", – пояснив полковник запасу.

Військовий експерт переконаний, що російські військові вже посилено готуються зустрічати українські бригади на своїй території. Водночас, чи справді підуть Сили оборони у новий наступ, – залежатиме лише від реальних можливостей України й планів вищого керівництва. Хоч у будь-якому випадку, навіть інформація про це серйозно насторожує росіян.

Удари по Грозному

Безпілотники Сил оборони України продовжують долітати до Чечні. Вранці 15 грудня черговий дрон атакував саме базу ОМОНу та територію 2-го полку поліції спецпризначення у Грозному. За грудень це вже не перша подібна атака.

На відео видно, що це дальній тяжкий безпілотник. Найімовірніше, він нашого виробництва і може пролетіти понад 1000 кілометрів, а на швидкості 150 – 200 – кілька годин може висіти у повітрі. Він, звісно, завдав значного удару,

– пояснив Світан.

Також, на думку, військового експерта ці безпілотники могли летіти з моря – з боку Сочі. Напередодні там також жалілися про атаку дронів.

Зауважимо, що Рамзан Кадиров підтвердив, що дрон атакував територію ОМОНу. За його словами, постраждалих та загиблих нібито не було.