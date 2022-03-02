Технологія діпфейк: окупанти хочуть посіяти паніку і показати по ТБ "виступ Зеленського"

У Центрі протидії дезінформації застерігають українців не вірити фейкам. Один з таких може з'явитись на екранах телебачення.

Мова йде про технологію діпфейк, яка дозволяє у відео підмінювати обличчя відомих людей.

Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда. Це технологія діпфейк,

– йдеться у повідомленні Центру.

Варто усвідомлювати, що це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Попереджають, що такі відео майже не можливо відрізнити від реальних, тому просто варто бути готовими до чергового відчайдушного кроку ворога. Адже таке відео має на меті дезорієнтувати людей, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме!,

– запевнили громадян.

Бачимо, що Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом.

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