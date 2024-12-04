Змінюють війну: Федоров розповів, які сучасні військові технології застосовують на Курщині

Україна планує суттєво збільшити кількість роботизованих автопілотованих наземних транспортних засобів для підтримки піхоти на фронті. Віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров повідомив, що наступного року знадобляться десятки тисяч таких платформ.

Вони потрібні для доставки боєприпасів, забезпечення окопів і евакуації поранених солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як наземні безпілотники змінюють війну

Схожі на багі роботизовані транспортні засоби керуються без участі людей і допомагають українським захисникам там, де російські обстріли та діяльність безпілотників особливо активні.

Цього року ми придбали кілька тисяч наземних платформ, а наступного року, я вважаю, нам знадобляться десятки тисяч,

– сказав в інтерв’ю міністр.

Він зазначив, що вони вже активно використовуються на передовій та у Курській області Росії. В Україні є кілька навчальних центрів для навчання пілотів цього транспорту.

Раніше Федоров курував закупівлю дронів, уряд також робить зусилля, щоб підтримати приватний сектор виробників зброї. З цього місяця він більше не курує закупівлі дронів.

Україна зосередила значну увагу на збільшенні виробництва та вдосконаленні технічних характеристик ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності для нанесення глибоких ударів по Росії, звужуючи прірву в можливостях із противником.