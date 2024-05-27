ХАМАС уперше за 4 місяці обстріляв Тель-Авів: ЦАХАЛ заявив про ліквідацію 2 ворожих командирів

Палестинське угруповання ХАМАС з Сектору Гази 26 травня обстріляла ізраїльське місто Тель-Авів. Цей обстріл був першим за 4 останніх місяці.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдала удару по Рафаху, де розташовувалися ворожі угруповання. Внаслідок цього загинули 2 палестинських командири.

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У Тель-Авіві вперше за 4 місяці звучали сирени

За даними катарської телевізійної мережі Al Jazeera, ізраїльські військові заявили, що з району Рафах у Секторі Гази було запущено вісім ракет. Ці ракети полетіли на місто Тель-Авів, внаслідок чого у місті вперше за 4 місяці пролунала сирена повітряної тривоги.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, сирени завили приблизно в 30 районах центрального Ізраїлю, включаючи Тель-Авів. За попередніми даними, кілька ворожих ракет перехопила ізраїльська ППО, водночас є повідомлення про кілька легких поранених внаслідок атаки ХАМАС.

У Тель-Авіві лунали сирени і вибухи 26 травня / Відео з акаунту @hamad_alnajjar у соцмережі Х

Військове крило ХАМАС Бригади Кассама взяло на себе відповідальність за атаку. Там заявили, що ракети були запущені у відповідь на "вбивства мирних жителів у Секторі Гази".

Після цього, за даними Reuters, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скликав свій військовий кабінет для обговорення продовження операцій у Рафаху. Ізраїль стверджує, що рішення суду ООН дає можливість для військових дій.

Міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що ракети, випущені з Рафаха, "доводять, що (Сили оборони Ізраїлю) повинні діяти в будь-якому місці, звідки все ще діє ХАМАС".

Водночас міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір після атаки з боку ХАМАС по Тель-Авіву закликав армію "зі всією силою" завдати удару по Рафаху.

У відповідь ЦАХАЛ вдарив по ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю у своєму телеграм-каналі повідомили, що разом з ISA ліквідували командирів ХАМАС на Західному березі ріки Йордан.

За даними ЦАХАЛ, внаслідок атаки було знищено терориста Ясіна Рабію, командувача керівництвом ХАМАС на Західному березі ріки Йордан, а також Халеда Нагара, високопосадовця ХАМАС. Удар було завдано в районі Таль-ас-Султан, на північному заході Рафаха, на основі точних даних розвідки.

Це крило ХАМАС відповідає за планування, фінансування та здійснення терористичних атак по всій Юдеї та Самарії (район відомий також як Західний берег ріки Йордан – 24 Канал) та в Ізраїлі,

– заявили в ЦАХАЛ.

За даними ізраїльтян, Ясін Рабія керував усією терористичною діяльністю ХАМАС в Юдеї та Самарії, переказував кошти терористичним цілям і планував терористичні атаки. У минулому Рабія здійснив численні смертоносні терористичні атаки, під час яких загинули солдати ЦАХАЛу.

"Терорист Халед Нагар, високопосадовець штабу ХАМАС, керував стріляниною та іншими терористичними діями в Юдеї та Самарії, а також переказував кошти, призначені для терористичної діяльності ХАМАС у Секторі Газа", – повідомили ізраїльські військові.

Раніше Халед Нагар здійснив кілька смертоносних терористичних атак у 2001 – 2003 роках, які призвели до загибелі кількох ізраїльських цивільних осіб, а також поранень і смерті кількох ізраїльських солдатів.

У Армії оборони Ізраїлю заявили, що їм відомо про повідомлення про те, що в результаті удару та пожежі постраждали кілька цивільних осіб у цьому районі. Інцидент розглядається.