У Тель-Авіві співають гімн України: відео з акції

В Ізраїлі триває мітинг на підтримку України. Учасники акції в Ізраїлі співають український гімн.

По всьому світу тривають акції на підтримку України у боротьбі з Росією. Окупанти здійснили підступний напад на нашу країну, але завдяки ЗСУ та територіальним громадам він ворог зазнає великих втрат, на даний момент усі наші міста перебувають під контролем українських сил.

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Акція у Тель-Авіві

У столиці Ізраїлю триває акція на підтримку України. В Тель-Авіві зібралося багато людей з українським прапором, також на акції лунає "Ще не вмерла Україна".

Відео гімну України на акції у Тель-Авіві

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