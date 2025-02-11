Гаджети зі штучним інтелектом: що це за "iPhone для ШІ", скільки коштують і чи витіснять Apple

Джоні Айв, легендарний дизайнер Apple, і Сем Альтман, глава OpenAI, об'єднали зусилля для створення нового пристрою, що має змінити наш підхід до взаємодії зі штучним інтелектом. Проєкт уже привернув увагу технологічної спільноти та інвесторів, але також викликав чимало питань. Чи зможуть Айв і OpenAI створити дійсно інноваційний продукт, чи це буде ще одна невдала спроба зробити "iPhone для ШІ"?

Попередні спроби запустити AI-гаджети – такі як Humane AI Pin чи Rabbit R1 – зіткнулися з проблемами: висока ціна, повільна робота та обмежена функціональність. Тепер OpenAI та Айв мають шанс довести, що вони здатні змінити правила гри. Проте скептики наголошують на низці проблем: відсутність чіткої концепції, ризики закритої екосистеми OpenAI, а також стиль дизайну Айва, який іноді ставить естетику вище за практичність.

Чи дійсно цей пристрій стане революцією, чи просто черговою дорогою іграшкою для техноентузіастів? Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Над чим працюють ексдизайнер Apple та OpenAI

У вересні 2024 року стало відомо про співпрацю Джоні Айва, колишнього головного дизайнера Apple, з OpenAI під керівництвом Сема Альтмана. Метою цього партнерства є розробка нового апаратного пристрою, який використовуватиме можливості штучного інтелекту для створення більш природного та інтуїтивного досвіду взаємодії з користувачем.

Проте, попри амбітні заяви, цей проєкт уже викликав багато питань і сумнівів серед експертів та оглядачів ринку.



Джоні Айв / Фото Michelle Groskopf, Wired

За словами самого Сема Альтмана, новий пристрій не буде традиційним смартфоном і запропонує "інший підхід" до взаємодії з технологіями.

Проте Wired зазначає, що ця заява викликає більше запитань, ніж відповідей. Що саме означає цей "інший підхід"? Яку проблему насправді вирішуватиме пристрій? Подібна риторика може вказувати на те, що навіть самі розробники ще не мають чіткої візії кінцевого продукту.

Ще одне питання – чи справді Джоні Айв є потрібним OpenAI? Айв безперечно є іконою у світі дизайну, відповідальним за естетику iPhone, iMac та інших культових продуктів Apple. Проте, як зазначає Business Insider, його підхід до дизайну часто ставив естетику вище за практичність.



Прикладом цього є відомі проблеми з клавіатурами MacBook, які через надтонкий дизайн стали ненадійними. Чи не ризикує OpenAI отримати пристрій, який буде красивим, але не надто зручним у використанні?

Ідея створити "iPhone для ШІ" може звучати привабливо, але історія вже показала, що це вкрай складно реалізувати.

Останнім часом з'явилося кілька спроб створити пристрої на основі ШІ – наприклад, AI Pin від Humane або Rabbit R1. Однак усі вони зіткнулися з критикою через повільну роботу, високу вартість та недостатню зручність порівняно зі смартфонами. TechCrunch припускає, що новий пристрій від OpenAI може повторити ці ж помилки.

Ще одна проблема, про яку мовиться, – це робота гаджета лише в межах екосистеми OpenAI. Якщо пристрій буде тісно інтегрований лише із сервісами OpenAI (наприклад, GPT-5 або DALL-E), це може обмежити його корисність. На відміну від Apple, яка має розвинену екосистему апаратного та програмного забезпечення, OpenAI наразі не має досвіду створення споживчих гаджетів.

Співпраця OpenAI та Джоні Айва – це, безумовно, амбітний проєкт, який привертає увагу. Проте поки що бракує чітких деталей про те, що саме вони створюють і як це змінить наше цифрове життя. Критики зазначають, що без чіткої концепції, врахування минулих помилок та реальної потреби на ринку цей пристрій ризикує стати черговим дорогим експериментом, який не знайде широкої аудиторії.

Що за гаджет Rabbit R1 від Rabbit Inc.

Щонайменше один невдалий досвід зі ШІ-гаджетом вже існує. У січні 2024 року на виставці CES був представлений Rabbit R1 – компактний гаджет, розроблений стартапом Rabbit Inc. у співпраці з Teenage Engineering.

Пристрій оснащений 2,88-дюймовим сенсорним екраном, обертовою камерою, коліщатком прокрутки та кнопкою для активації голосового асистента.

Він працює на базі процесора MediaTek з частотою 2,3 ГГц, має 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Основна ідея R1 полягає у використанні голосових команд для керування різними сервісами, такими як Uber, DoorDash, Midjourney та Spotify, без необхідності відкривати окремі додатки.



Презентація Rabbit R1 / Фото Rabbit Inc.

Однак після випуску пристрій зіткнувся з численними проблемами. Багато обіцяних функцій були відсутні або працювали неналежним чином. Наприклад, інтеграції з Uber та DoorDash часто не виконували свої завдання, а спроби відтворити музику через Spotify призводили до помилок або невідповідних результатів. Крім того, процес підключення до цих сервісів вимагав введення облікових даних через вебпортал Rabbit, що викликало занепокоєння щодо безпеки та конфіденційності.

У відповідь на критику компанія Rabbit Inc. випустила кілька оновлень програмного забезпечення, включаючи "Beta Rabbit" для покращення якості відповідей та "LAM Playground" для демонстрації можливостей автоматизації завдань.

Також було представлено "Teach Mode", який дозволяє користувачам навчати пристрій виконувати певні дії. Проте ці оновлення не змогли повністю вирішити наявні проблеми, і багато користувачів залишилися незадоволеними продуктивністю пристрою.

Станом на вересень 2024 року зі 100 000 проданих одиниць Rabbit R1 лише 5 000 використовувалися щодня. Засновник компанії, Джессі Лю, пояснив, що пристрій був випущений передчасно, щоб випередити конкурентів.



Однак це призвело до негативних відгуків та зниження інтересу споживачів. Попри подальші оновлення, такі як можливість налаштування інтерфейсу за допомогою AI, Rabbit R1 не зміг відновити свою популярність на ринку.

Загалом, Rabbit R1 став прикладом того, як високі очікування та амбіційні обіцянки можуть не виправдатися через технічні недоліки та передчасний випуск продукту. Цей досвід підкреслює важливість ретельного тестування та доопрацювання пристроїв перед їхнім запуском на ринок.

Провал AI Pin від Humane

Ще одна історія – про гаджет, що зазнав невдачі. У квітні 2024 року компанія Humane, заснована колишніми співробітниками Apple, представила свій перший продукт – AI Pin. Цей пристрій, задуманий як альтернатива смартфонам, кріпиться до одягу та використовує штучний інтелект для взаємодії з користувачем через голосові команди та проєкцію інформації на долоню за допомогою лазера.

Однак, попри амбітні обіцянки, AI Pin зіткнувся з численними критичними відгуками від провідних технічних видань.

Багато оглядачів відзначили значні затримки у відповіді пристрою на запити користувачів. Наприклад, The Verge повідомляє, що пристрій часто не може надати точну інформацію або взагалі не відповідає на запити. У деяких випадках затримки становили до 10 секунд, що робить взаємодію з пристроєм незручною.



AI Pin / Фото Humane

Також були проблеми з проєкцією та інтерфейсом. AI Pin використовує лазер для проєкції інформації на долоню користувача. Однак цей підхід має свої недоліки. Wired зазначає, що проєкція важко читається при яскравому освітленні, а взаємодія з інтерфейсом через проєкцію є незручною та неточною.

Пристрій також схильний до перегріву під час використання, що викликає дискомфорт у користувачів. Крім того, час автономної роботи залишає бажати кращого, особливо при активному використанні функцій штучного інтелекту.

І основна проблема – висока вартість та підписка. AI Pin продається за 699 доларів з додатковою щомісячною підпискою у 24 долари для доступу до всіх функцій. Багато оглядачів вважають таку ціну завищеною, враховуючи обмежену функціональність та наявні недоліки пристрою.

Після запуску AI Pin зіткнувся з високим рівнем повернень. За даними The Verge, між травнем і серпнем 2024 року кількість повернень перевищила кількість продажів, що свідчить про незадоволеність користувачів продуктом.

У відповідь на критику компанія Humane оголосила про плани розширити використання своєї операційної системи CosmOS на інші пристрої, такі як автомобілі, телевізори та розумні колонки. Це може свідчити про зміну стратегії компанії та спробу знайти нові ринки для своєї технології.

AI Pin від Humane є амбітною спробою переосмислити взаємодію користувача з технологіями, пропонуючи альтернативу традиційним смартфонам. Однак численні технічні недоліки, висока вартість та обмежена функціональність призвели до негативних відгуків та низького рівня прийняття на ринку.

Майбутнє компанії залежатиме від її здатності врахувати критику та адаптувати свою стратегію до потреб користувачів. Можливо, ані споживачі, ані виробники ще просто не готові до подібних гаджетів та не знають, як їх відокремити від смартфонів, що вже стали невід'ємною частиною життя.