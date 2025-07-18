У Повітряних силах заявили, що Telegram-канали допомагають Росії під час атак

Українські Telegram-канали, які показують проліт над містами російських дронів і ракет у реальному часі, несвідомо допомагають росіянам під час повітряних атак, сприяючи відстеженню "сліпих" зон на радарах.

Про це у п'ятницю, 18 липня, в етері телемарафону повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Як росіянам вдається це відстежувати?

Юрій Ігнат розповів про головну проблему подібного інформування суспільства про рух ворожих повітряних цілей.

Для чого ворогу вкладати гроші в розвідку? Вони бачать, куди летить їхня ракета, її маршрут, де вона пропадає з радарів, де вона з'являється. Тобто можна зробити узагальнену інформацію, взяти з наших Telegram-каналів, які роблять добру справу для ворога,

– сказав він.

За його словами, попри це він не виступає категорично проти схематичного зображення за допомогою стрілок, оскільки, на його думку, люди також хочуть знати та розуміти, у якому напрямку рухаються цілі.

"Ми теж повідомляємо, тільки буквами, що летить у напрямку такого-то міста, йдіть в укриття. Хтось бере це повідомлення і просто малює стрілочку. Але якщо деталізовано показувати проліт ракети, і де вона з'являється і зникає з радарів, це вкрай небезпечно", – додав він.

До слова, раніше Юрій Ігнат повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українська протиповітряна оборона збила близько 25 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет.