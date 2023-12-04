У телеграмі з'явилися фейкові акаунти Умєрова: Міноборони попередило про загрозу

3 грудня стало відомо про те, що у телеграмі з'явився фейковий акаунт Рустема Умєрова. У Міноборони попередили українців про чергову загрозу в мережі.

У Міністерстві оборони зазначили, що невідомі особи використовують ім'я та прізвище очільника відомства. І роблять вони це для того, щоб збирати інформацію від громадян України.

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Що робив фейковий "Умєров"

Так, невідомі створили акаунт у телеграмі з використанням імені Рустема Умєрова. 3 грудня вони взялися за збір відомостей, вдаючи з себе офіційний канал інформації.

Звертаємо вашу увагу – у Рустема Умєрова немає акаунту в телеграмі,

– наголошують у Міноборони

Також українців попрохали не надавати жодної інформації, які могли прохати ті, хто вів цей акаунт. Також закликали накидати скарг на нього. І це спрацювало. Про це у Міноборони повідомили пізніше.

Шановні підписники, дякуємо за швидку реакцію. Фейковий акаунт позначено міткою "фейк" завдяки вашим зусиллям,

– наголосили у Міноборони.

Водночас в оборонному відомстві звернули увагу на ще один фейковий акаунт. Також просять повідомляти про те, що він – фейковий. Це ж можете робити з іншими, на які натрапите в телеграмі у майбутньому.

Звернімо увагу, що росіяни продовжують поширювати безліч фейків. Один з останніх стосується українських медиків.

Поширюють брехню про зарплати для медиків

Так, колишній український депутат і теперішній колаборант Олег Царьов взявся поширювати фейк. Він стосується державного бюджету України. За його словами, оскільки в нашій країні не залишилося коштів на соцвиплати, то кошти на зарплати лікарям виділив Світовий банк.

Водночас телеграм-канали з Росії поширюють інформацію, що без міжнародної підтримки система охорони здоров'я в Україні руйнується. І що, мовляв, Велика Британія буцімто вирішила виділити 400 мільйонів доларів, "кинувши подачку" нашим медикам і пенсіонерам.

Насправді ж 23 листопада 2023 року Велика Британія надала Україні 400 мільйонів доларів під гарантію. Ці кошти через Трастовий фонд Світового банку надійшли до нашої держави. Надали гроші на пільгових умовах. Виплатити їх ми зобов'язані за 19 років, з яких 5 – пільговий період. І дійсно, кошти Великої Британії спрямують частково на відшкодування пенсійних виплат, а також медичним працівникам у рамках Програми медичних гарантій.

Водночас жоден окупант не згадує, що саме через повномасштабне вторгнення Україні доводиться прохати про допомогу від інших держав.