В Телеграмі з'явився бот, який зламує користувачів і краде їхні дані

Центр протидії дезінформації повідомив, що в месенджері Телеграм з’явився чат-бот, який зламує користувачів та краде їхні акаунти.

Відомство повідомило громадян про те, що почали з’являтися чат-боти, які можуть красти дані користувачів та навіть їхні акаунти.

Важливо

Центр протидії дезінформації закликає громадян бути максимально уважними та увімкнути двохфакторну перевірку при вході до Телеграму.

Повний текст повідомлення:

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє:



У ТЕЛЕГРАМІ З'ЯВИВСЯ БОТ, ЯКИЙ ЗЛАМУЄ ТА КРАДЕ АКАУНТИ КОРИСТУВАЧІВ!

Приклад:

@DdosInstruction_bot - бот, який начебто має "інструкцію з кібервійни". Під час запуску пропонує "перевірити ваш акаунт". Після його "перевірки" ви втратите свій акаунт й надалі його можуть використовувати зі злочинною метою.

Щоб запобігти таким ситуаціям:

Обов’язково вмикайте у Telegram двоетапну перевірку).

Для цього: перейдіть у налаштування > приватність та безпека > двоетапна перевірка.

Будьте максимально уважні!

Використовуйте лише офіційні чат-боти!

Офіційний чат-бот Служби безпеки України:

@stop_russian_war_bot

Офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги:

@tribunal_ua_bot

Довіряйте лише перевіреній інформації та джерелам!

Боремо #інфотерор разом!

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