Вслід за Латвією: у Литві також припинять мовлення телеканалу "Дождь"
"Опозиційний" в Росії телеканал "Дождь" оскандалився заявою про допомогу "мобікам" у війні в Україні. В Латвії уже заборонили мовлення телеканалу.
Нещодавно у Латвії так звані "опозиціонери" отримали штраф. А тепер мовлення телеканалу "Дождь" буде припинено й у Литві, повідомляє 24 канал.
До теми Не такий уже й опозиційний: ведучий "Дождя" заявив, що канал забезпечує російських "мобіків"
"Дождь" заборонили в Литві
Про це повідомила Литовська комісія з питань радіо та телебачення. Причина в тому, що влада Латвії анулювала ліцензію телеканалу надавати право на розповсюдження інформації у країнах Євросоюзу, Росії, США та інших країнах.
Нагадаємо, що за останні кілька місяців це вже вдруге, коли латвійська Нацрада робить зауваження так званому "опозиційному" телеканалу.
Крім того, у Латвії проводитимуть розслідування щодо законності роботи журналістів "Дождя" на території країни – мовляв, чи не за туристичними візами вони працюють на території Латвії.
Скандал з "Дождьом": що відомо
- Під час ефіру ведучий "Дождя" зізнався, що телеканал матеріально підтримує мобілізованих, які вирушають на фронт.
- Ця репліка продовжила його заклик надсилати історії, пов'язані з мобілізованими, яких відправили на фронт. Мовляв, телеканал публікує ці розповіді, чим сприяє підтримці "мобіків". А це означає, що своїми діями він підтримує війну в Україні та вбивство цивільних.
- Цього ж дня телеканал звільнив ведучого Олексія Коростелева після його висловлювання про допомогу мобілізованим із оснащенням. Глава інформаційної служби телеканалу "Дождь" Катерина Котрікадзе в ефірі повідомила, що телеканал виступає проти війни в Україні та вважає "злочинною" мобілізацію, оголошену в Росії.
- Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікіс прокоментував інцидент. Він заявив, що "Дождь" має переїхати до Росії. Ба більше, Пабрікіс наголосив, що працівникам телеканалу потрібно анулювати дозволи на проживання в Латвії. Цей процес уже почався. За словами міністра, чаша терпіння латвійців вже переповнена.
- Згодом влада Латвії прийняла рішення оштрафувати телеканал. Виявилось, що "Дождь" опублікували ще й карту з Кримом у складі Росії, тож їх оштрафували одразу на 10 тисяч євро.