Вслід за Латвією: у Литві також припинять мовлення телеканалу "Дождь"

"Опозиційний" в Росії телеканал "Дождь" оскандалився заявою про допомогу "мобікам" у війні в Україні. В Латвії уже заборонили мовлення телеканалу.

Нещодавно у Латвії так звані "опозиціонери" отримали штраф. А тепер мовлення телеканалу "Дождь" буде припинено й у Литві, повідомляє 24 канал.

​До теми Не такий уже й опозиційний: ведучий "Дождя" заявив, що канал забезпечує російських "мобіків"

"Дождь" заборонили в Литві

Про це повідомила Литовська комісія з питань радіо та телебачення. Причина в тому, що влада Латвії анулювала ліцензію телеканалу надавати право на розповсюдження інформації у країнах Євросоюзу, Росії, США та інших країнах.

Нагадаємо, що за останні кілька місяців це вже вдруге, коли латвійська Нацрада робить зауваження так званому "опозиційному" телеканалу.

Крім того, у Латвії проводитимуть розслідування щодо законності роботи журналістів "Дождя" на території країни – мовляв, чи не за туристичними візами вони працюють на території Латвії.

Скандал з "Дождьом": що відомо