Провідні телеканали США оголосили бойкот Трампу й подають на нього до суду

Провідні телевізійні мережі США призупинили спільне висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа на знак протесту проти обмеження свободи преси. Рішення ухвалили після того, як Білий дім заборонив доступ журналістам CNN, MS NOW та Politico, звинувативши їх у поширенні фейків.

До спільного рішення призупинити роботу у складі пулу долучилися FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News.

Що відомо про бойкот Трампа у США?

Телемережі оприлюднили спільну заяву, у якій наголосили на неприпустимості тиску адміністрації президента на незалежні медіа.

Громадськість має життєвий інтерес в отриманні точної, незалежної інформації про свій уряд. Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність медіа лише тому, що їй не подобається їхнє висвітлення подій,

– йдеться у заяві представників телепулу.

Водночас CNN, MS NOW та Politico оголосили про намір подати судовий позов проти дій Білого дому. Журналісти прагнуть захистити свої права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США, та зупинити втручання уряду у роботу преси.

Реакція Трампа та позов до суду

У відповідь Дональд Трамп опублікував допис у мережі Truth Social, де заперечив закиди у тиску на свободу слова. Він підкреслив, що його адміністрація бореться не з вільною пресою, а з дезінформацією.

Це корумповано, цілеспрямовано, всеохопно, повністю скоординовано та абсолютно виходить з-під контролю. Це загроза нашій національній безпеці, і це має бути зупинено негайно,

– заявив американський президент.

Столітня традиція пулу під загрозою

Практика ротаційного пулу існує в США майже століття, починаючи з часів президентства Франкліна Делано Рузвельта. Журналісти по черзі висвітлюють події за участю глави держави та діляться відеоматеріалами й цитатами з іншими ЗМІ.

У понеділок, 21 вересня, за ротацією саме репортери CNN мали висвітлювати участь Трампа в Генеральній Асамблеї ООН. Решта членів пулу відмовилися замінити колег на цій події, що позбавило телеканали можливості вести прямі трансляції з виступу президента в Нью-Йорку.

Нагадаємо в цьому контексті про інші випадки конфліктних ситуацій між очільником Білого дому й представниками медіа. Раніше ми писали про те, що Дональд Трамп під час інтерв'ю посварився з ведучою Крістен Велкер. Американський лідер звинуватив журналістку в упередженості та розкритикував провідні телеканали Сполучених Штатів.

Окремий інцидент стався на борту Air Force One під час сесії запитань і відповідей. Трамп назвав журналістку Bloomberg "свинкою", коли вона поставила йому запитання щодо справи Джеффрі Епштейна. Така різка реакція американського президента викликала критику.