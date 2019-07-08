Телеміст NewsOne з Росією: кому вигідний цей скандал та які будуть наслідки

Так званий телеміст між каналом NewsOne та "Росія 24" мав відбутися у п’ятницю, 12 липня. Проте український телеканал скасував проведення цього ефіру. Про те, кому це вигідно, якими будуть наслідки та як це вплине на рейтинги партій проросійських сил – розповів у прямому ефірі 24 каналу політолог Олег Саакян.

Кому вигідний скандал про телеміст NewsOne з Росією

– Очевидно, що цей телеміст – це російська заготовка. Для чого? По-перше, було зрозуміло, що українська реакція буде обурливою. Більше того, частина суспільства налаштована радикально через те, що питання присутності російського впливу на інформаційне середовище в Україні є актуальним не один рік.

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– Це була свідома "розкачка" для того, щоб дати картинку українців – так званих "фашистів" і "бандерівців" для західного світу. Адже цей день – це не тільки дата "ефіру телемосту", а й день, коли мають зустрітися радники нормандського формату.

– Сьогодні зранку був мирний мітинг під NewsOne, де просто хотіли вирішити це питання. Проте російські медіа одразу відреагували тим, що українці атакують канал. Тобто вони готувалися до того, що покажуть, наче в Україні так і відбувається. Проте російська пропаганда зірвалася. Це був фальш-вистріл.

– Як цей скандал може відбитися на рейтингах проросійських сил? По сценарію, це мало мобілізувати виборця під Медведчука і тих, хто буде йому протистояти. У цьому випадку це забезпечує зростанню рейтингу ще для "Опозиційної платформи – "За життя". Але, судячи по сьогодні, цей план провалився, спрощену картинку українцям нав’язати не вдалося.

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– Заява Зеленського про пропозицію перемовин з Путіним навіть краща, ніж я очікував. Але до неї є претензії: зокрема, було багато використано української мови та емоційної уваги до цього питання.

– Але взагалі така ідея є позитивною. І тепер вже Росія має реагувати на те, яким чином, їм виправдатися, чому вони не хочуть зустрічатися. Адже їх головний меседж, що Україна відмовлялася.

Якими можуть бути наслідки скандалу про телеміст з РФ?

– Вже є заява Пєскова, що вони цю пропозицію розглянуть, але це формат, який не передбачала б США. Очевидно, що вони розгубилися.

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– Скоріше за все, Росія зараз спробує розхитати цю ситуація як утиски свободи слова в Україні. З іншого боку, нам варто очікувати якусь провокацію на міжнародних майданчиках.

– Україна занадто сильна, щоб Росія могла нас перемогти у переговорах. А Росія занадто сильна, щоб Україна могла їй нав’язувати свої правила завершення війни.