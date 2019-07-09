"Телемост" – проверка на прочность, или Какая задача теперь стоит перед Зеленским
Скандального "телемоста" не будет. Но затишья ждать не стоит. Число провокаций со стороны России будет лишь расти.
Для Кремля это абсолютно беспроигрышная стратегия. Потому что Москву вполне устроит и ситуация хаоса. Та самая, которая может возникнуть внутри Украины, если активная часть общества заподозрит руководителей страны в готовности поступиться национальными интересами.
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Любые провокации могут повлечь за собой два варианта развития событий.
Первый – когда украинские власти сами будут пресекать попытки реванша. Когда любая провокация станет натыкаться на жесткую отповедь из кабинетов и не менее однозначную реакцию силовых структур. Это может успокоить "протестоспособную" часть украинского общества. И оно ограничится лишь ситуативными митингами.
Второй вариант – когда власть будет игнорировать российские провокации. Когда она будет "не замечать" скандальные заявления и инициативы пророссийских политиков. В этом случае, "Украина Майдана" обречена будет на это реагировать – и уличный протест вновь станет неизменным спутником нашего быта. А если учесть количество оружия, которое накоплено в стране, то, рано или поздно, такой протест может перестать быть мирным. И Украина погрузится в хаос.
А этот хаос вновь будет выгоден лишь Москве. Позволит ей говорить о банкротстве соседней страны. Кремль сможет предлагать мировым столицам переговоры о судьбе Украины – без участия самой Украины. В конце концов, пять лет назад вторжение в нашу страну опиралось на два фактора, возникших после бегства Януковича. Управленческий хаос и кризис легитимности.
И вся эта ситуация загоняет нового президента и его администрацию в пространство довольно простого выбора. Можно не замечать российских попыток проверять Украину на прочность. Получить обвинения в предательстве национальных интересов. И обнаружить баррикады в центре Киева. Со всеми вытекающими последствиями для страны.
Или можно реагировать на вызовы. Давать политические оценки провокационным идеям. Развеять подозрения в бесхребетности и беззубости. И защитить тот политический консенсус, что успел сформироваться в стране после начала войны. В результате, президент лишится поддержки той части избирателей, что голосовала за него в надежде на скорый мир – но сохранит относительную легитимность в глазах тех, кто прошел через фронт. А вместе с ней – и монополию на насилие.
Ту самую, которую уже пять лет оспаривает Москва.
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Автор: Павел Казарин
Источник: Крым.Реалии