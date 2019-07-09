15:29
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Блог Медіа

      "Телемост" – проверка на прочность, или Какая задача теперь стоит перед Зеленским

      210
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Сайт президента

      Скандального "телемоста" не будет. Но затишья ждать не стоит. Число провокаций со стороны России будет лишь расти.

      Для Кремля это абсолютно беспроигрышная стратегия. Потому что Москву вполне устроит и ситуация хаоса. Та самая, которая может возникнуть внутри Украины, если активная часть общества заподозрит руководителей страны в готовности поступиться национальными интересами.

      Причины и последствия возвращения Медчука: Шабаш демократии: зачем Порошенко реанимировал "политический труп" Медведчука

      Любые провокации могут повлечь за собой два варианта развития событий.

      Первый – когда украинские власти сами будут пресекать попытки реванша. Когда любая провокация станет натыкаться на жесткую отповедь из кабинетов и не менее однозначную реакцию силовых структур. Это может успокоить "протестоспособную" часть украинского общества. И оно ограничится лишь ситуативными митингами.

      Второй вариант – когда власть будет игнорировать российские провокации. Когда она будет "не замечать" скандальные заявления и инициативы пророссийских политиков. В этом случае, "Украина Майдана" обречена будет на это реагировать – и уличный протест вновь станет неизменным спутником нашего быта. А если учесть количество оружия, которое накоплено в стране, то, рано или поздно, такой протест может перестать быть мирным. И Украина погрузится в хаос.

      А этот хаос вновь будет выгоден лишь Москве. Позволит ей говорить о банкротстве соседней страны. Кремль сможет предлагать мировым столицам переговоры о судьбе Украины – без участия самой Украины. В конце концов, пять лет назад вторжение в нашу страну опиралось на два фактора, возникших после бегства Януковича. Управленческий хаос и кризис легитимности.

      И вся эта ситуация загоняет нового президента и его администрацию в пространство довольно простого выбора. Можно не замечать российских попыток проверять Украину на прочность. Получить обвинения в предательстве национальных интересов. И обнаружить баррикады в центре Киева. Со всеми вытекающими последствиями для страны.

      Или можно реагировать на вызовы. Давать политические оценки провокационным идеям. Развеять подозрения в бесхребетности и беззубости. И защитить тот политический консенсус, что успел сформироваться в стране после начала войны. В результате, президент лишится поддержки той части избирателей, что голосовала за него в надежде на скорый мир – но сохранит относительную легитимность в глазах тех, кто прошел через фронт. А вместе с ней – и монополию на насилие.

      Ту самую, которую уже пять лет оспаривает Москва.

      К теме: У NewsOne не могут забрать лицензию, - объяснение члена Нацсовета

      Автор: Павел Казарин
      Источник: Крым.Реалии

      blog_ava
      Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
      сьогодні
      13463
      Автор: Блог Медіа, Павло Казарін
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Публікації Новини політики Російська пропаганда Володимир Зеленський Телеміст Newsone і Росія24
      Джерело: Крым.Реалии
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Телемост" – проверка на прочность, или Какая задача теперь стоит перед Зеленским
      сьогодні , 15:01 "Телемост" – проверка на прочность, или Какая задача теперь стоит перед Зеленским
      Блог Медіа 210
      Хто такий Ігор Кононенко: обурливі факти про кандидата до Ради
      сьогодні , 14:00 Хто такий Ігор Кононенко: обурливі факти про кандидата до Ради
      Сергій Лещенко 590
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      642
      Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      сьогодні , 12:38 Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      Ірина Поліщук 652
      Парад дідуганів: хто в США боротиметься за посаду президента
      сьогодні , 12:00 Парад дідуганів: хто в США боротиметься за посаду президента
      Костянтин Шкабара 628
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук