"Телемост" – проверка на прочность, или Какая задача теперь стоит перед Зеленским

Для Кремля это абсолютно беспроигрышная стратегия. Потому что Москву вполне устроит и ситуация хаоса. Та самая, которая может возникнуть внутри Украины, если активная часть общества заподозрит руководителей страны в готовности поступиться национальными интересами.

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Любые провокации могут повлечь за собой два варианта развития событий.

Первый – когда украинские власти сами будут пресекать попытки реванша. Когда любая провокация станет натыкаться на жесткую отповедь из кабинетов и не менее однозначную реакцию силовых структур. Это может успокоить "протестоспособную" часть украинского общества. И оно ограничится лишь ситуативными митингами.

Второй вариант – когда власть будет игнорировать российские провокации. Когда она будет "не замечать" скандальные заявления и инициативы пророссийских политиков. В этом случае, "Украина Майдана" обречена будет на это реагировать – и уличный протест вновь станет неизменным спутником нашего быта. А если учесть количество оружия, которое накоплено в стране, то, рано или поздно, такой протест может перестать быть мирным. И Украина погрузится в хаос.

А этот хаос вновь будет выгоден лишь Москве. Позволит ей говорить о банкротстве соседней страны. Кремль сможет предлагать мировым столицам переговоры о судьбе Украины – без участия самой Украины. В конце концов, пять лет назад вторжение в нашу страну опиралось на два фактора, возникших после бегства Януковича. Управленческий хаос и кризис легитимности.

И вся эта ситуация загоняет нового президента и его администрацию в пространство довольно простого выбора. Можно не замечать российских попыток проверять Украину на прочность. Получить обвинения в предательстве национальных интересов. И обнаружить баррикады в центре Киева. Со всеми вытекающими последствиями для страны.

Или можно реагировать на вызовы. Давать политические оценки провокационным идеям. Развеять подозрения в бесхребетности и беззубости. И защитить тот политический консенсус, что успел сформироваться в стране после начала войны. В результате, президент лишится поддержки той части избирателей, что голосовала за него в надежде на скорый мир – но сохранит относительную легитимность в глазах тех, кто прошел через фронт. А вместе с ней – и монополию на насилие.

Ту самую, которую уже пять лет оспаривает Москва.

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Автор: Павел Казарин

Источник: Крым.Реалии