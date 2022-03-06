Російські окупанти продовжують бомбардувати мирний Харків. Однією з цілей орків стала телевізійна вежа.

Раніше лунала інформація, що російським окупантам в одній із атак вдалося пошкодити телевежу у Харкові. На щастя, вона може не відповідати дійсності.

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Вежа в порядку

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, скоріш за все, вежа не має серйозних пошкоджень. Окупантам не вдалося завдати влучного удару по цьому об'єкту.

За моєю інформацією, було влучання літака, перебитий кабель. Подивимося, коли закінчаться обстріли, будемо відновлювати,

– сказав він.

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