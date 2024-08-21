Температура повітря в Україні зростає значно швидше, ніж у світі: чим це загрожує

Швидкість підвищення температури повітря в Україні є значно вищою за глобальні та європейські темпи. На жаль, Україна відчуває на собі наслідки глобальних кліматичних змін.

Дані Укргідрометцентру свідчать, що за останні тридцять років середня температура в Україні зросла на 1,2 градуса. Про те, чим може загрожувати підвищення температури, розповіли у WWF-Україна, передає 24 Канал.

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Чим загрожує потепління в Україні

Швидкість зростання температури повітря в окремих регіонах України сягає 0,82 градуса за останні 10 років, тоді як у сусідніх країнах – 0,47 – 0,59 градуса за десятиліття. У північній півкулі та Європі ця швидкість є ще меншою – 0,34 і 0,47 градуса відповідно.

Як наслідок, басейн річки Дунай зазнає все більшої загрози через посухи, які стають дедалі частішими та інтенсивнішими. Це негативно впливає на водні ресурси, загрожує екосистемам та ускладнює життя людей, які залежать від цієї річки. На додаток, регіон стикається з викликами, пов'язаними з інтенсивними і частими повенями. Прогнози зміни клімату вказують скоріше на погіршення сценаріїв, ніж на позитивну тенденцію.

Таке поєднання двох екстремальних явищ (занадто багато або занадто мало води) вимагає від країн басейну Дунаю терміново об'єднати зусилля для адаптації до зміни клімату та зменшення ризиків, пов'язаних з посухами,

– пояснюють фахівці.

Варто зазначити, що Всесвітній фонд природи WWF-Україна запропонував своє бачення Плану управління посухами (ПУП) та визначив кроки, необхідні для його розробки.

До слова, раніше синоптики пояснили, що новий період спеки в Україні пов'язаний з впливом жаркої й сухої повітряної маси африканського походження. За попередніми прогнозами, до кінця тижня різкого похолодання в Україні не буде.