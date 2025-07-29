На Миколаївщині зафіксовано температурний рекорд

В Миколаївській області зафіксували новий температурний рекорд. Так, 27 липня в регіоні на стовпчиках термометрів показувало 38,4 градуси.

Це на 0,5 градуса більше ніж, коли фіксували попередній історичний максимум в цей день. Про це пише 24 Канал з посиланням на регіональний Укргідрометцентр.

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Що відомо про температурний рекорд на Миколаївщині?

На Миколаївщині 27 липня максимальна денна температура переважно складала 31,0 – 38,4 градуси тепла. Дещо прохолодніше було в північній частині області, повідомляють синоптики.

Це на 0,5 градуса більше, аніж 26 років тому, коли зафіксували попередній історичний максимум.

Так, зазначається, що попередній історичний максимум цієї дати для Миколаєва становив 37,9 градусів тепла у 1999 році.

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До слова, низку областей України накриє негода у вівторок, 29 липня. Синоптики попереджають про шквали, значні дощі та грози.