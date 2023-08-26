Це не голлівудський блокбастер, – Резніков відповів критикам повільного контрнаступу ЗСУ
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Олексій Резніков відреагував на критику темпів наступу ЗСУ. Він запевнив міжнародну спільноту, що все йде за планом, та порівняв Україну й Росію.
Міністр оборони України Олексій Резніков дав інтерв'ю західним журналістам. Представники ЗМІ попросили міністра прокоментувати критику контрнаступу ЗСУ, яка, за їхніми словами, посилилася на міжнародному рівні.
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Як проходить контрнаступ
Голова Міноборони України наголосив, що все відбувається за планом Києва. Цей план заздалегідь обговорювався із західними партнерами. Всі причетні до нього знають деталі.
І всі, хто реально бере участь у цьому процесі, всі про це знають. Вони знають, якою є оборона противника, якими є зони безпеки, де мінні поля, де оточені танки, де укріплення,
– пояснив міністр.
Він спростував повідомлення про нібито критику з боку США, назвавши таку інформацію неправдивою. За його словами, між Києвом та Вашингтоном просто велися серйозні дискусії.
Чому контрнаступ не відбувся швидко
Міністр оборони порівняв нашу державу з країною-агресоркою. Він заявив, що Україна хоче захистити життя наших воїнів та зберегти військову техніку, на відміну від Росії.
Контрнаступ – це не кіно. Це не голлівудський блокбастер… Ми не будемо посилати наших солдатів уперед, щоб вони полягли в бою без жодного результату,
– сказав Резніков.
Голова Міноборони додав, що у повітрі російські окупанти зараз мають перевагу.
Що в Україні кажуть про темпи контрнаступу
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак нещодавно пояснював, чому наступ ЗСУ відбувається не так швидко, як того хотіли б на Заході. Представник українського лідера назвав 3 причини. Це міни, брак зброї та різниця між українцями та росіянами. Адже Україна, на відміну від Росії, думає про свій народ.
- Також щодо темпів контрнаступу не так давно висловлювався Володимир Зеленський. За його словами, наступ відбувається повільно, але наполегливо й невпинно. Голова держави назвав російські мінні поля головною причиною сповільненого руху наших захисників.