Це не голлівудський блокбастер, – Резніков відповів критикам повільного контрнаступу ЗСУ

Олексій Резніков відреагував на критику темпів наступу ЗСУ. Він запевнив міжнародну спільноту, що все йде за планом, та порівняв Україну й Росію.

Міністр оборони України Олексій Резніков дав інтерв'ю західним журналістам. Представники ЗМІ попросили міністра прокоментувати критику контрнаступу ЗСУ, яка, за їхніми словами, посилилася на міжнародному рівні.

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Як проходить контрнаступ

Голова Міноборони України наголосив, що все відбувається за планом Києва. Цей план заздалегідь обговорювався із західними партнерами. Всі причетні до нього знають деталі.

І всі, хто реально бере участь у цьому процесі, всі про це знають. Вони знають, якою є оборона противника, якими є зони безпеки, де мінні поля, де оточені танки, де укріплення,

– пояснив міністр.

Він спростував повідомлення про нібито критику з боку США, назвавши таку інформацію неправдивою. За його словами, між Києвом та Вашингтоном просто велися серйозні дискусії.

Чому контрнаступ не відбувся швидко

Міністр оборони порівняв нашу державу з країною-агресоркою. Він заявив, що Україна хоче захистити життя наших воїнів та зберегти військову техніку, на відміну від Росії.

Контрнаступ – це не кіно. Це не голлівудський блокбастер… Ми не будемо посилати наших солдатів уперед, щоб вони полягли в бою без жодного результату,

– сказав Резніков.

Голова Міноборони додав, що у повітрі російські окупанти зараз мають перевагу.

Що в Україні кажуть про темпи контрнаступу