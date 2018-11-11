Теніс: українка Шошина перемогла на турнірі у Єгипті, обігравши у фіналі росіянку

Українська тенісистка Анастасія Шошина перемогла на турнірі ITF у Єгипті з призовим фондом у 15 тисяч доларів. У фіналі 20-літня українка обіграла представницю Росії Анну Моргіну.

Фінал для четвертої сіяної на турнірі Шошиною виявися доволі важким. Попри те, що тенісистки зіграли лише два сети, тривав матч дві години.

Читайте також: Еліна Світоліна стала тенісисткою місяця за версією WTA

Перший сет Шошина виграла 7:5. Однак у другому була близька до поразки, поступаючись на початку 0:3. Однак допомога фізіотерапевта дозволила відігратися, вигравши чотири гейми поспіль. Та Моргіна не здавалася і знову повела у рахунку 4:5. Однак Шошина зуміла ще раз переломити хід поєдинку та виграти три наступні гейми поспіль – знову 7:5.

Анастасія Шошина – Анна Моргіна 2:0 (7:5, 7:5)

Відзначимо, що 20-річна харків'янка взяла реванш у представниці Росії за поразку минулого тижня в півфіналі аналогічного 15-тисячника в Єгипті.

Читайте також: Українські тенісистки перемогли на престижних змаганнях WTA Elite Trophy

До слова, даний титул став для нашої тенісистки четвертим на турнірах ITF Pro Circuit в кар'єрі і третім в поточному сезоні. В кінці вересня і початку жовтня Анастасія виграла два турніри поспіль в Чорноморську.

Варто додати, що у суботу, 10 листопада, Шошина разом з Моргіною здобула перемогу в парному фіналі, обігравши румунку Елен-Теодору Кадір та Олену Шиміч з Боснії та Герцеговини.