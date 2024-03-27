Тепер – авіабомби, – Зеленський показав наслідки удару по Харкову

Російська окупаційна армія завдала удару по Харкову. Володимир Зеленський прокоментував ворожу атаку загарбників.

Президент України показав наслідки удару російської армії по Харкову.

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Президент України відреагував на удар окупантів по Харкову

Володимир Зеленський в своєму телеграм-каналі прокоментував удар російської окупаційної армії по Харкову.

Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і "Шахедів". Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким,

– зазначив президент України.

Він повідомив, що щонайменше 19 людей постраждали, серед яких діти. Зокрема, як зазначив президент, це дівчинка 2022 року народження та хлопчик 2023 року народження.

За його словами, усім постраждалим надається необхідна допомога. Також відомо, що всі служби працюють на місці влучання.

Крім цього, Володимир Зеленський висловив вдячність тим, "хто день за днем рятує для Харкова нормальне життя".

"Зміцнення української ППО, прискорення надання Україні F-16 – це життєво важливі завдання. Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої України", – резюмував Зеленський.

Президент України також опублікував відео, на якому видно наслідки удару російської армії.

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