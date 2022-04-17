Тепер діалог прозоріший, – Зеленський про 800 мільйонів доларів допомоги від США

Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від США в розмірі 800 мільйонів доларів дуже корисна. Однак Україна потребує ще більше.

Український президент в інтерв'ю виданню прокоментував додаткову допомогу від Вашингтона, яку Джо Байден схвалив раніше для відправлення в Україну сучасного озброєння.

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Україна вдячна за допомогу, однак потребує більшого

Звісно, нам потрібно більше. Але я радий, що він (Байден – 24 канал) нам зараз допомагає,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що діалог щодо військової допомоги Україні став прозорішим. Водночас він наголосив, що загалом перемовини складні, бо є не так багато країн, які дійсно допомагають.

Президент зазначив, що найважливішим фактором є швидкість – щоб українські захисники оперативно отримали необхідну зброю. Він відкинув деякі занепокоєння, які США та інші країни висловили щодо того, що військові Збройних Сил не знають, як використовувати частину зброї, яку просить країна.

"Ми готові використовувати будь-який тип обладнання, але його потрібно доставити дуже швидко", – наголосив Зеленський. Він запевнив, що можливість навчитися користуватися новим обладнанням є.

До слова, Зеленський також повідомив, що готовий до дипломатичного спілкування з Росією, щоб спробувати припинити війну, але постійні атаки Росії на українців ускладнюють це.

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