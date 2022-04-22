Тепер мета Росії – вихід до Придністров'я, – Подоляк заявив про загрозу для Молдови

Михайло Подоляк заявив, що апетити Москви продовжують зростати. Тепер росіяни кажуть, що їхня мета – на Півдні вийти до Придністров'я. Там начебто теж утискають росіян.

Радник голови Офісу Президента Подоляк зауважив, що вже очевидно, якою буде наступна мета армії мародерів та ґвалтівників. Це вкотре доводить, що Україна сьогодні бореться за безпеку усієї Європи.

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Апетити Москви продовжують зростати. Тепер вони кажуть, що їхня мета на Півдні України – вихід до Придністров'я, де нібито теж утискають росіян. Очевидно, що наступною метою армії мародерів та ґвалтівників буде Молдова,

– заявив Подоляк.

Цинічна заява Росії про Придністров'я

Раніше Рустам Міннекаєв – виконувач обов'язки командувача військ центрального військового округу Росії –заявив, що росіяни хочуть встановити повний контроль над Донбасом та Півднем України. Тоді загарбники сподіваються отримати вихід у Придністров'я, де "також виявили факти утиску російськомовного населення".

Однак ЗСУ героїчно захищають Україну, не залишаючи ворогу жодних шансів реалізувати свої загарбницькі плани. Станом на 22 квітня відомо, що українські захисники знищили вже 21 200 росіян. Окрім того, Росія втратила понад 800 танків та понад 170 літаків.

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