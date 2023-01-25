Тепер офіційно: Німеччина передає Україні роту танків Leopard 2

Німеччина таки ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо танків Leopard-2. Від Берліна наша держава отримає роту таких танків.

Крім того, Німеччина дає "зелене світло" союзникам щодо надання своїх танків Україні. Від Берліна наша армія отримає 14 танків Leopard-2 A6.

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Тренування українських воїнів почнуться найближчим часом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що рішення про надання танків Україні відповідає політиці Берліна щодо підтримки нашої держави у війні з Росією. Шольц заявив, що Німеччина прагне зібрати 2 танкові батальйони для нашої держави. Однак як перший крок, Німеччина оголошує надання 14 танків.

За стандартами ЗСУ танковий батальйон, що входить до складу полку чи батальйону, складається з 3 танків у кожному взводі, тобто з 31 танка. Якщо ж батальйон є частиною механізованих полків чи бригад, тоді у взводі по 4 танки, тобто 40 одиниць у батальйоні. Таким чином Берлін хоче зібрати для України щонайменше 62 або 80 танків.

Найближчим часом почнеться тренування українських військових на території Німеччини. Крім навчання, пакет військової допомоги від Берліна включає також логістику, боєприпаси та обслуговування системи.

Це рішення відповідає нашому відомому курсу на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері,

– заявив Шольц.

Усі країни, які виявили бажання надати німецькі танки Україні, отримають від Берліна відповідний дозвіл.

Потрібно багато "Леопардів"

На рішення Німеччини відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Посадовець наголосив, що це тільки перший крок, адже нашій країні потрібно багато танків.

Перший танковий крок зроблено. Далі – танкова коаліція. "Леопардів" потрібно багато,

– підкреслив Єрмак.

Варто відзначити, що про своє бажання надати німецькі танки Україні вже заявили Польща, Фінляндія, Норвегія, Іспанія, Данія та Нідерланди. Тепер усі ці країни фактично мають згоду на постачання, то ж Україна може отримувати зброю від цих держав.