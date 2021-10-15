Тепер рейси не ділитимуться на внутрішні та міжнародні, – Стефанішина про Угоду про вільне небо

Днями Україна та ЄС підписали довгоочікувану Угоду про "відкрите небо". Це означає, що тепер рейси не поділятимуть на внутрішні та міжнародні.

Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю. Вона пояснила, що Україна та ЄС стануть спільним авіапростором.

Важливо Вже 2022 року відчуємо ефект, – експерт пояснив, що означає угода про "відкрите небо"

На питання, чи означає угода те, що, умовно, Wizzair літатиме між Києвом та Запоріжжям за 10 євро, Стефанішина відповіла схвально.

Обов'язково буде. Коли прем'єр підписував цю угоду, я зловила себе на думці, що не буде тепер внутрішніх та міжнародних рейсів. Будуть просто рейси,

– зауважила вона.

Що передбачає угода

Угода про "відкрите небо" з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України, а значить:

посилить між ними конкуренцію,

примусить знизити ціни,

подбати про якість, безпеку та сервіс.

Згідно з договором, руйнується монополія українських компаній на внутрішніх рейсах. Це означає, що високі ціни за квитки залишаться у минулому й платити за умовний рейс "Київ – Дніпро" за ціною рейсу "Київ – Париж" вже не доведеться.

Більше про це Дешеві квитки та авіаційний безвіз: що змінить історична угода між Україною та Євросоюзом

Угода – величезна відповідальність

Стефанішина звернула увагу на те, що це дуже велика відповідальність. Вона наголосила, що незабаром на внутрішній ринок України зайдуть великі європейські компанії.

Це дійсно сигнал для всієї світової авіаційної галузі, що з'явився величезний ринок, де можна працювати. Тому на нас тут велика відповідальність, як в уряду, швидко виконати всі параметри, що стосуються безпеки польотів,

– підкреслила віцепрем'єрка.

Вона додала, що думає про те, щоб почати виконання цієї угоди у короткі строки. Адже, за її словами, є дуже короткий період, поки в нас вірять, щоб не розчарувати гравців, які хочуть зайти на наш ринок.