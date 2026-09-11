За підтримки колег з Мін'юсту та Цифрового відділу ДРАЦС ми змогли перенести очікування в коридорах (а зараз і в укриттях до відбою), подання заяви про розірвання шлюбу та отримання свідоцтва – онлайн. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Як розірвати шлюб через "Дію"?

Тепер вам у застосунку треба натиснути на "Сервіс – Розірвання шлюбу", заповнити три поля, підтвердження особи – і все. На телефон другого з подружжя надійде повідомлення про підтвердження.

Це, до речі, важливий момент, на якому тримається вся конструкція сервісу: рішення не буде дійсним, поки другий з подружжя теж його не підтвердить. Жодного "розірвали шлюб без мого відома" – технічно це просто неможливо. Заява без другого підтвердження нікуди не рухається.

"Дія" сама, у фоновому режимі, звіряється з ДРАЦС – чи немає спільних неповнолітніх дітей, чи все офіційно й "чисто". Якщо дітей у пари немає, система запускає відлік – 30 днів.

Скільки часу насправді займає розлучення онлайн?

Ось тут і ховається чесна відповідь на запитання із заголовка. Технічну частину – сформулювати заяву, отримати підтвердження, пройти перевірку – можна за один вечір. Але сам шлюб не розривається в момент кліку.

Держава свідомо лишає місяць – не для того, щоб когось загальмувати, а для того, щоб рішення за потреби ще можна було "переграти". Передумали? Заяву можна відкликати в будь-який із цих тридцяти днів – так само просто, як і подали. Це не бюрократична пауза. Це єдина частина процесу, яка все ще належить людям, а не системі.

Тридцять днів можуть і не знадобитися. Але добре, що вони є. Не тому, що рішення під сумнівом, а тому, що ніхто не квапить, і воно, коли нарешті стає офіційним, відчувається як власне, ухвалене у свій темп, а не підписане нашвидкуруч між двома візитами до установи.

Є, звісно, межа: якщо в подружжя спільні неповнолітні діти, застосунок тут не працює. Це свідомо – там, де йдеться про права дитини, рішення має проходити через суд, а не через два кліки в телефоні. І це правильно: швидкість тут не мала би бути пріоритетом.

У решті випадків через місяць у застосунку надходить сповіщення щодо відеоконференції, короткий дзвінок – і процедура офіційно завершена. У вашу "Дію" автоматично підтягується актовий запис про розірвання шлюбу, а на найближче відділення пошти надсилається фізичний документ.

"Дія" вже давно вміє прибирати бюрократію з речей, які й без неї непрості: бізнес, довідки, соціальні виплати. Тепер той самий принцип дійшов до теми, де людям найменше хочеться мати справу з установами саме тоді, коли емоційно й так важко.