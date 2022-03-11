Тепер це питання часу, – Кулеба заявив, що Україна 100% буде в ЄС

Дмитро Кулеба запевнив, що є 100% гарантій того, що Україну приймуть до Євросоюзу. Тепер це лише питання часу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в національному ефірі запевнив українців в тому, що країну приймуть до Європейського Союзу, повідомляє 24 канал.

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Кулеба наголосив, що Україна 100% буде в ЄС

Від сьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом Євросоюзу,

– зазначив Кулеба.

Тепер це тільки питання часу. "Якщо до початку війни ми гіпотетично мріяли, що колись станемо членом ЄС, то тепер ми однозначно ними станемо", – запевнив міністр.

Він додав, що урядова команда працюватиме, аби це сталося якнайшвидше. Високий авторитет в Європі президента Володимира Зеленського дозволить пришвидшити всі процедури вступу. Водночас Кулеба уточнив, що це не відбудеться за день чи тиждень.

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