Тепер і в Європу не полетять: авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній

Авіарегулятор ЄС відкликав у російських авіакомпаній дію сертифікатів на польоти у небі ЄС. Європейське агентство з безпеки польотів прийняло таке рішення услід за іншими санкціями ЄС проти Росії.

Відтепер літаки цих авіакомпаній не зможуть виконувати польоти у повітряному просторі ЄС.

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Авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній

EASA прийняло рішення призупинити дію всіх виданих ним сертифікатів, зокрема сертифікатів на продукцію, запчастини та прилади, а також сертифікатів на тренувальні центри та авіатренажери, якщо власник сертифікату перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції,

– йдеться в повідомленні.

У списку перераховані:

найбільші російські авіакомпанії ("Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії" та інші)

підприємства сфери технічного обслуговування авіатехніки ("А-Технікс", "S7 Інженіринг", "Волга- Дніпро технікс" та інші).

Крім того, у списку представлені типи повітряних суден, сертифікати яких призупинені, серед них Superjet 100 і Ту-204.

Також EASA вирішила призупинити прийом і розгляд заявок на сертифікацію, що вже надійшли від російських організацій.

На який термін призупинено сертифікати російських авіаперевізників – не повідомили.