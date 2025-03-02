Тепер у Зеленського немає іншого вибору: Трамп зробив репост у себе на сторінці

Відносини України та США після сварки лідерів у Білому домі погіршилися. Трамп переконаний, що тепер у Зеленського немає іншого вибору, як відступити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на репост на сторінці Дональда Трампа у Trust Social.

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Трамп зарепостив допис про гарантії й угоду про копалини

Дональд Трамп зробив репост допису, з думкою про те, що зараз Володимиру Зеленського буцімто нічого не лишилося, як відступити й прийняти умови президента США. У пості йдеться по те, що Трамп буцімто "захищає Україну, не тягнучи США на війну".

Як вочевидь переконаний сам Трампа, мінеральна угода не дасть Росії розпочати нове вторгнення, оскільки напад на Україну означав би поставити під загрозу життя американців – що змусило б США відповісти.

Трамп грав в обидві сторони, як майстерний шахіст. Зрештою, Зеленському нічого не залишиться, як поступитися, адже без США Україна не може виграти тривалу війну проти Росії,

– йдеться у дописі.

Як впевнений президент США, Путін не зможе атакувати американські компанії, не спричинивши масових міжнародних наслідків.

"Не варто недооцінювати Дональда Трампа. У цій грі в шахи він на 10 ходів попереду всіх", – пише автор оригінального посту.

Команда Трампа виступила з такими ж тезами