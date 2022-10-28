Навіть погода проти Путіна: аномально тепла осінь у Європі руйнує плани Росії

Цьогоріч у світі спостерігається аномально тепла осінь, чим не на жарт стурбовані вчені, адже це може свідчити про глобальні зміни клімату. Натомість мільйони європейців видихнули з полегшенням, бо на тлі підвищення цін на пальне, вони зможуть довше не вмикати опалення.

Так, у Франції та Іспанії, де у цю пору значно холодніша погода, люди все ще можуть купатися у водоймах, адже температурою води зараз становить 20-21 градус. Аномально тепло також у Великій Британії. Ба більше, у Франції за останні 10 днів зафіксували температуру, яка на п'ять-шість градусів вище норми.

Цікаво Відмова від російського газу: яка ситуація в Європі та чи працюють "Північні потоки"

Ціни на газ у Європі падають

Однак така погода дозволяє не лише насолоджуватися сонечком. На тлі зміни клімату у Європі падають ціни на газ, бо сховища газу уже заповнені. Так, під час понеділкових торгів ціни на газ впали на 17%, а падіння до серпневого піка цін на газ склало понад 70%. Також опустилися біржові ціни на газ. Як свідчать дані біржі ICE, це вперше з 14 червня ціна на природний газ у Європі опустилася нижче за 1000 доларів США за тисячу кубометрів.

Також аномально теплий жовтень впливає на настрої покупців та на суттєве зниження використання газу. За даними експертів, наразі європейські країни споживають на 20% менше газу, ніж споживали у цю ж пору року минулого року.

Попит справді низький, як тому, що погода дуже м'яка, так і тому, що люди та підприємства починають економити,

– сказав Том Маржец-Мансер із ICIS.

Ще одна причина зниження цін – заповненість європейських газових сховищ більш ніж на 90%. Відтак, як повідомив Bloomberg, така тепла погода разом із заповненими сховищами послабили у Європі страх щодо можливого дефіциту газу цієї зими.

Газовий шантаж Росії

Нагадаємо, що Росія припинила постачання газу до Європи, вимагаючи зняття санкцій з "Газпрому" та розблокування "Північного потоку-2", адже це джерела величезних прибутків для бюджету країни-терористки. Росія сподівалася, що Європа внаслідок шантажу "приповзе на колінах" або "замерзне насмерть", однак такі погрози та шантаж мають все менше впливу.

У Європі ж дійсно певний час ціни зростали. Спершу – через скасування карантину, введеного через COVID-19. Тоді знову на повну потужність запрацювало багато підприємств, які потребували більше енергії. Ця ситуація створила безпрецедентний тиск на постачальників.

Наступний стрибок цін відбувся через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та введення санкцій проти країни-агресорки. Цивілізовані країни Європи почали відмовлятися від ресурсів з Росії, яка раніше постачала 40% газу, та шукали нових постачальників. Звісно, ці зміни призвели й до росту цін.

А вже влітку 2022 року Росія й сама почала штучно обмежувати постачання газу до Європи. Це їй потрібно, як зазначалося вище, щоб змусити Захід до перемовин і послаблення санкцій. Через це у серпні ціни сягнули свого максимуму, а саме 3 500 доларів США за тисячу кубометрів газу.

Наприкінці вересня раптово відбулися вибухи на газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2", через що постачання газу з Росії припинилося повністю. Відповідальність за це Європа поклала на Росію. Підозри цього підсилює й те, що Кремль після підривів газогонів заявив, що справною залишилася лише одна нитка "Північного потоку-2", запуск якого заблокували через війну Росії в Україні. Тут же Росія запропонувала вирішення цього питання – вона вимагала зняти санкції та розблокувати роботу газогону, щоб відновити постачання газу.

Від цього сценарію у Європі відмовилися. Ба більше, навіть Німеччина, яка більш залежна від російського газу, станом на жовтень достроково заповнила свої сховища на 95% перед зимою.

Цікаво – деталі підриву "Північних потоків": дивіться відео