Якою погода буде в березні пізніше, і коли припиняться морози

Протягом наступного тижня в Україні ще пануватиме погода без опадів. Водночас температурні показники значних змін найближчим часом не зазнають, але у нічні години очікується підвищення.

Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для РБК-Україна.

Як зміниться погода?

Наталія Птуха розповіла, що до 12 березня та після тенденція свідчить про антициклони, які ще на певний період забезпечать погоду без опадів. Тому перша декада місяця та надалі пройде з частковим дефіцитом опадів.

І температурні показники – істотних змін не зазнають,

– пояснила Наталія Птуха.

За її словами, температура повітря вночі може підвищиться на кілька градусів і становити від 6 градусів тепла до лише 1 градуса морозу. У денний час можливе підвищення в межах від 8 до 15 градусів тепла.

Представниця Укргідрометцентру додала, що орієнтовно така тенденція зберігатиметься до щонайменше середини березня. Вона пояснила, що такі умови можна назвати стабільними, без жодних протиріч.

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

Якою буде погода до цього?