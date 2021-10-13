Тепло буде не всім: коли в Івано-Франківську розпочнеться опалювальний сезон

Опалювальний сезон в Івано-Франківську таки стартує. Однак тепло буде не всім. З 18 жовтня в місті офіційно розпочнуть запуск систем централізованого опалення.

Деякі помешкання не отримають опалення 18 жовтня

Першочергово тепло подадуть у лікарні та освітні заклади. Згодом й у житловий фонд. Утім низка будинків, які переходять на індивідуальне опалення, ризикують залишитися з холодними батареями.

До теми Івано-Франківську бракує газу, щоб почати опалювальний сезон

Мовиться про 16 адрес, у яких мережі централізованого опалення вже демонтували, а системи автономного опалення ще до кінця не встановили.

"У деяких будинках роботи зроблені на половину. Пришвидшувати працівників будуть газові господарства, щоб могли закінчити, ті роботи які розпочаті у будинках", – заступник міського голови Івано-Франківська Руслан Гайда.

В Івано-Франківську можуть відмовитись від централізованого опалення

Відтак міський голова дав доручення – підтримати людей грошима. Зокрема пропрацювати варіант виділення одноразової допомоги з міського бюджету на проведення газових мереж таким абонентам. Він наголосив, що повне відключення від централізованого опалення – це одне із пріоритетних завдань для Франківська.

Чим швидше ми це зробимо, чим швидше відмучимось, тим швидше не буде проблем з опалюваним сезоном. Наше завдання – друге місто після Ужгорода, яке відключиться від централізованого опалення. Це завдання, яке стоїть перед містом,

– резюмував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За планами Франківських реформаторів царини ЖКГ, у 2022 році від централізованого опалення мають відключити 300 будинків. При цьому у школах та садочках повинні збудувати сучасні котельні.

В Івано-Франківську 18 жовтня розпочнеться опалювальний сезон: дивіться відео