Дощитиме, але буде тепло: прогноз погоди в Україні на 14 вересня

У четвер 14 вересня майже всю Україну накриють дощі. Втім, вони не будуть такі затяжні й нудні, як, наприклад, у листопаді, тож скоро з-за хмар знову визирне сонечко.

14 вересня в Україні чекаємо на комфортні +25...+27 градусів із короткочасними дощами та мінливою хмарністю. Тож беріть парасольки, легенький верхній одяг і насолоджуйтесь осінніми прогулянками після роботи чи під час обідньої перерви!

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Якою буде погода в Україні 14 вересня

Синоптики прогнозують уночі в четвер 14 вересня без істотних опадів, уранці та вдень в Україні, окрім східних та південно-східних областей, короткочасні дощі та грози.

Температура становитиме вночі +9...+14 градусів, у західних та південних областях до +19 градусів. Удень буде +23...+28 градусів, у східних, північно-східних областях та на крайньому заході країни +20...+25 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку

Хоча прогноз обіцяє дощі по всій країні, температура все ще висока, тож попередження про пожежну небезпеку актуальне.

13 – 16 вересня в Україні, крім Івано-Франківської, 14 вересня й Волинської, 14 – 16 вересня й Львівської, Закарпатської, 15 – 16 вересня й Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Майже по всій Україні 14 вересня буде високий рівень пожежної небезпеки, тому слід дотримуватися простих правил:

не паліть суху стерню;

не полюйте в лісах;

не заїжджайте в ліс автівкою;

не залишайте недопалки в лісі та ганчірки, просочені легкозаймистою речовиною;

обов'язко загасіть багаття після відпочинку.

Якщо помітили займання – телефонуйте 101!

Пожежна небезпека 14 вересня 2023 року / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +23...+25

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +23...+25

Чернівці +25...+27

Хмельницький +23...+25

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +25...+27

Вінниця +25...+27

Одеса +25...+27

Миколаїв +26...+28

Херсон +24...+26

Сімферополь +25...+27

Кропивницький +26...+28

Черкаси +26...+28

Чернігів +25...+27

Суми +22...+24

Полтава +23...+25

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +23...+25

Донецьк +21...+23

Луганськ +19…+21

Харків +21…+23

Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / Укргідрометцентр