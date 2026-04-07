Чи буде квітень у 2026 теплішим або прохолоднішим за минулорічний: що кажуть синоптики

Квітень на території України у 2026 році очікується в межах кліматичної норми – йдеться як про температурні показники, так і про кількість опадів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Дивіться також Синоптики показали перший прогноз погоди на квітень: чи будуть аномальні температури

Яка погода буде в квітні 2026 року?

Відповідаючи на запитання стосовно порівняння погодних умов цьогорічного та минулорічного квітня, фахівець зазначив, що здебільшого подібні аналізи роблять кліматологи, тому наразі на це важко відповісти.

Але якщо дивитися на прогноз середньої місячної температури повітря та опадів у квітні цього року, то ми очікуємо, що середня місячна температура буде 8 – 11 градусів тепла, що в межах норми. Опади будуть в межах 30 – 50 міліметрів, що також є в межах норми,

– розповів він.

Загалом, за його словами, нестабільні умови є звичними для квітня, і зазвичай синоптичні ситуація починає потроху стабілізуватися вже в травні. Він зауважив, що весна є перехідним сезоном між зимою та літом.

"Тобто квітень, знову ж таки, може брати трішки і від зими, і від літа... Це такі прояви нашої погоди та нашого клімату загалом. Тому у квітні можуть подекуди бути різні значення температури", – пояснив Іван Семиліт.

Зверніть увагу. Минулорічний квітень, згідно з даними Укргідрометцентру, був нестабільним, фахівці тоді зафіксували різкі перепади температури, рекорди на той момент тепла та холоду, а також навіть смерчі.

Що прогнозували синоптики раніше?