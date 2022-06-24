Тепло та спека повернуться, але можливі й дощі: прогноз погоди на 25 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 25 червня, до України повернеться тепла й навіть спекотна погода. Повітря прогріється і до +29 градусів.
Трохи менших температур можуть очікувати мешканці Центру та Півдня України. Там температура сягатиме +22...+25 градусів.
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Дощі нікуди не подінуться
Хоча літнє тепло й потішить, але дощі все одно остаточно не відпустять територію України. Також буде вітряно. Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що слід очікувати східного вітру та півночно-східного. Водночас він буде помірний, при грозах поривчастий і наближатиметься до сильного.
Дощі в цей день найбільш ймовірні у східних, центральних областях. Там можуть бути навіть і грози. Трохи дощитиме на Півночі, а на Заході буде сухо й без опадів.
Південь охоплять дощі у найближчу ніч, але вологість на день затримається тільки в Криму.
Виходячи з даних Укргідрометцентру, найвища температура повітря, яку можна очікувати в Україні 25 червня – це +29 градусів. Таке тепло буде переважно в західних областях держави. Водночас найнижча температура повітря, яку обіцяють синоптики – це +22 градуси тепла. Таку цифру на термометрах зможуть побачити мешканці Сходу та Півдня.
Погода в Києві
Мешканцям Києва також варто бути готовими до дощу. Опади цілком можливі місцями, а подекуди й з грозою. Але тим не менше, температура повітря сягне до +26 градусів.
При цьому Діденко попередила, що дощі 26 червня будуть "віялоподібними". Тобто можуть випасти в будь-якому місці і будь-коли. Тому не варто таки виходити кудись без парасолі.
Прогноз погоди в регіонах на 25 червня
- Львів – +27...+29
- Івано-Франківськ – +26...+28
- Тернопіль – +27...+29
- Чернівці – +26...+28
- Хмельницький – +25...+27
- Луцьк – +26...+28
- Рівне – +26..+28
- Житомир – +25...+27
- Вінниця – +24...+26
- Одеса – +26...+28
- Миколаїв – +26...+28
- Херсон – +23...+25
- Сімферополь – +22...+24
- Кропивницький – +23...+25
- Черкаси – +23...+25
- Чернігів – +25...+27
- Суми – +23...+25
- Полтава – +22...+24
- Дніпро – +25...+27
- Запоріжжя – +24...+26
- Донецьк – +24...+26
- Луганськ – +25...+27
- Харків – +23...+25
- Київ – +24...+26
Погода в Україні на 25 червня / Фото Укргідрометцентру