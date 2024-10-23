Теракт в Анкарі: камера зафіксувала ймовірного нападника і момент вибуху
Джерело:CNN Türk
У четвер, 23 жовтня, неподалік від Анкари, що у Туреччині, невідомі здійснили теракт. У мережі опублікували перші кадри з нападниками.
Повідомляється, що терористи діяли в парі. Турецька влада повідомляє про загиблих та поранених.
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Теракт у Туреччині
Ввечері 23 жовтня біля штаб-квартири турецької аерокосмічної компанії Turkish Aerospace (TUSAŞ) неподалік Анкари пролунав потужний вибух, на території підприємства лунала стрілянина.
Як повідомляють ЗМІ, йдеться про теракт. Обоє нападників були озброєні вогнепальною зброєю, а один з них активував пояс смертника. Момент підриву саморобного вибухового пристрою потрапив на камеру одного з очевидців.
Момент вибуху біля штаб-квартири TUSAŞ: дивіться відео
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що терористів було ліквідовано.
Терористи увірвалися у штаб-квартиру TUSAŞ / фото CNN Türk
Станом на 18:29 повідомляється про 4 загиблих і 14 поранених внаслідок теракту.
Фото одного з нападників, що влаштували теракт / CNN Türk