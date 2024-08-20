Путін на зустрічі з "матерями Беслана" говорив про Україну і забув про кількість жертв теракту

У Північній Осетії в місті Беслан майже 20 років тому на території школи стався теракт, унаслідок якого загинули сотні людей. Напередодні трагедії Владімір Путін вирішив провести зустріч із представниками організації "Матері Беслана", втім, там він розповідав не про розслідування справи 2004 року, а про неонацистів в Україні.

Зокрема, російський диктатор почав розповідати про бої у Курській області. Окрім того, він навіть помилився із числом вбитих дітей під час теракту.

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Путін не знає про хід розслідування теракту у Беслані

За офіційними даними, під час нападу на школу у Беслані загинули 186 дітей. Путін же заявив лише про 136.

Ми зустрічаємося напередодні великої трагедії, яка забрала життя 334 людей, у тому числі 136 дітей,

– сказав диктатор.

Довідково. 1 вересня 2004 року під час шкільної лінійки в одній зі шкіл Беслана було взято у заручники понад 1100 осіб, більшість з яких були діти. Терористи були членами угруповання "Ріядус Саліхін". Переговори із ними провалилися. Після цього розпочався штурм школи із застосуванням вогнеметів, гранатометів і важкої військової техніки. Це тривало до 3 вересня.



Точна кількість жертв невідома, тому що російська влада приховувала деталі розслідування, а рідні деяких заручників місяцями не знали про їх долю.

На зустрічі матері загиблих дітей запитали російського президента про хід розслідування теракту. Він ж відповів, що не в курсі деталей. За даними деяких росЗМІ, жінки навіть нагадали Путіну про його обіцянку, дану у 2005 році, надати їм "усю правду" про трагедію.

Путін порекомендував звернутися до голови слідчого комітету Росії Бастрикіна, щоб той "проконтролював" розслідування. При цьому "матері Беслана" вважають, що воно проводиться формально та без врахування фактів, які з'ясували в ході судових процесів.

До слова, у 2017 році Страсбурзький суд задовольнив скаргу родичів жертв теракту і зажадав визнання владою Росії відповідальності за його незапобіганню. Тоді російську владу звинуватили у порушенні права на життя жертв теракту та його неефективному розслідуванні.

Внаслідок цього і подальших рішень суд зобов'язав російську владу виплатити заявникам компенсації на суму понад 3 млн євро. Російська влада намагалася оскаржити це рішення, але безуспішно.

Путін звинуватив у теракті іноземні держави

Владімір Путін вирішив звинуватити у теракті в Беслані іноземні держави.

Ми добре знаємо, що з-за кордону намагалися не тільки виправдати цей жахливий злочин, але й надавали терористам усіляку допомогу: і моральну, і політичну, і інформаційну, і фінансову, і військову,

– сказав він.

Після цього Путін раптово згадав про "прорив" кордону у Курську область та про "ворогів", які намагаються "розкачати країну".

"Так, як ми боролися з терористами, нам сьогодні доводиться боротися з тими, хто чинить злочини в Курській області, або на Донбасі. Але так само, як у боротьбі з тероризмом ми досягли своєї мети, ми досягнемо цієї мети і на цьому напрямі боротьби з неонацизмом і, безумовно, покараємо злочинців", – цинічно заявив російський диктатор.