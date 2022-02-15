Теракт біля телеканалу "Еспресо", у якому постраждав Мосійчук: завершили досудове розслідування

У жовтні 2017 року біля телеканалу "Еспресо" пролунав вибух. Загинули перехожий та охоронець екснардепа Ігоря Мосійчука. Сам політик був травмований. В Офісі генпрокурора відзвітували про завершення досудового розслідування.

Спеціальне досудове розслідування проводили стосовно 2 осіб. Їх підозрюють в організації та здійсненні теракту біля телеканалу "Еспресо": жертвами стали двоє осіб, а постраждали – троє.

Раніше Замах на Мосійчука: слідство встановило організатора, це – "особистий кат" Кадирова

Що інкримінували підозрюваним:

посягання на життя державного діяча,

вчинення терористичного акту,

незаконне поводження зі зброєю,

бойовими припасами або вибуховими речовинами,

незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Підозрювані використали саморобний радіокерований вибуховий пристрій

Як встановило слідство, підозрювані використали саморобний радіокерований вибуховий пристрій направленої дії. Його потужність склала 450 грамів тротилу. Вибухівку сховали у мопеді, який залишили біля входу на телеканал.

Внаслідок вибуху народний депутат, політолог та випадкова перехожа отримали поранення від ураження металевими кульками, використаними при виготовленні саморобного вибухового пристрою,

– пояснили прокурори.

Охоронець Мосійчука та випадковий перехожий отримали смертельні поранення.

Читайте також Мосійчук розповів про ще один злочин проти нього, який готували спецслужби Росії

Що відомо про підозрюваних:

Це – громадяни України, один з них – уродженець Азербайджану.

Вони вчинили замах саме на Мосійчука.

Після теракту один з підозрюваних виїхав через Білорусь до Росії.

Інший – утік до окупованого Криму.

Обоє оголошені в розшук.

Правоохоронці встановили особу посібника, який надавав безпосередню допомогу у виготовленні вибухового пристрою. Це – житель Києва, обвинувальний акт щодо якого вже в суді.