Посікло руки та ноги: в якому стані поліцейські, які постраждали внаслідок вибуху в Бучі

У Бучі Київської області зранку 23 березня пролунали два вибухи, внаслідок яких постраждали двоє правоохоронців. Їх госпіталізували, наразі стан стабільний.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного, який, ймовірно, діяв за вказівками куратора. Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Що відомо про стан поліцейських?

У Бучі внаслідок двох вибухів постраждали двоє співробітників поліції. Інцидент стався під час відпрацювання місця першого вибуху, коли приблизно через пів години пролунав другий.

Правоохоронці отримали уламкові поранення – їх посікло в області рук та ніг. Постраждалих оперативно госпіталізували. За інформацією правоохоронців, їхній стан стабільний, життю нічого не загрожує.

Другий вибух, за попередніми даними, був спрямований саме на ураження екстрених служб, які прибули на місце події. Саме тому під час роботи правоохоронців завжди попереджають про ризик повторних вибухів та діють за спеціальним алгоритмом безпеки.

Що відомо про теракт у Бучі?