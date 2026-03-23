Став терористом за 25 тисяч гривень: що відомо про чоловіка, який заклав вибухівку в Бучі

Зранку 23 березня у Бучі прогриміли два потужні вибухи, внаслідок чого постраждали двоє поліцейських. 21-річний чоловік, який заклав вибухівку, мав отримати за кожний вибух 25 тисяч гривень.

Зловмисника вже затримала поліція, а правоохоронці шукають ймовірних співучасників. Про це повідомив начальник управління карного розшуку поліції Київщини Андрій Кравчук.

Що поліція розповіла про підривника?

За інформацією поліції, чоловік заклав вибухівку, щоб заробити гроші. Йому обіцяли 25 тисяч гривень, але чи отримав він їх – невідомо. Правоохоронці також перевіряють його мобільний телефон.

Зловмисник познайомився з невідомим куратором в інтернеті, який в переписці наказав чоловікові закласти бомби та підірвати їх.

Кравчук зазначив, що перший вибух пролунав близько 5:35, а приблизно через 30 хвилин прогримів другий. Зловмисника допитують, щоб дізнатися усі деталі та мету злочину.

Другий вибух був скоєний спеціально, щоб на місці нанести максимальні пошкодження та травмувати правоохоронців та цивільне населення. На місці також знайшли болти й гайки, якими була начинена вибухівка,

– заявив Кравчук.

Він додав, що травмовані правоохоронці, яких зачепило уламками, перебувають у лікарні. Їхній стан стабільний, а життю нічого не загрожує.

