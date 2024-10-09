Росіяни повідомляють про спробу теракту у будівлі МВС у Смоленську

Вдень біля будівлі МВС у Смоленську пролунав вибух. Росіяни заявляють, що запобігли спробі теракту.

Вдень низка російських паблів поширила кадри, на яких – вибух автомобіля біля будівлі Головного управління МВС у Смоленській області. Спершу прокремлівські канали стверджували, що на відео – вчення силовиків.

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Офіційно кажуть про спробу теракту

Тим часом у ГУ МВС по Смоленській області заявили, що в місті запобігли теракту, а не проходили навчання.

При спробі вчинення терористичного акту в управлінні МВС Росії по Смоленській області затримано мешканця одного із сусідніх регіонів. Чоловік зайшов в адміністративну будівлю управління та спробував здійснити підрив саморобного вибухового пристрою,

– йдеться у повідомленні відомства.

У ФСБ уточнили, що 30-річний мешканець Тверської області намагався пронести до управління вибуховий пристрій під виглядом папки із документами. Внаслідок вибуху постраждали підозрюваний і двоє поліцейських. Їх госпіталізували.

Також співробітники спецслужб перевірили автомобіль, на якому, ймовірно, приїхав чоловік. У ньому знайшли підозрілий предмет та знешкодили. І саме це потрапило на відео.

Вибух авто біля будівлі МВС у Смоленську: дивіться відео

До слова, нещодавно у Московській області було ліквідовано полковника російських збройних сил Алєксєя Коломєйцева, причетного до підготовки операторів ударних дронів "Шахед".