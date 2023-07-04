Моторошний теракт в Ізраїлі: чоловік протаранив натовп, а вцілілих атакував ножем

Вдень 4 липня в Ізраїлі відбувся "автомобільний теракт". Близько 13:00 чоловік на автомобілі спершу виїхав на тротуар та наїхав на перехожих, а потім ножем атакував вцілілих.

Ба більше, деякі ЗМІ пишуть, що це був "подвійний теракт з наїздом автомобіля та стріляниною". Трапилося це на вулиці Пінхас Розен в Тель-Авіві.

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Нападника оперативно ліквідували

Як повідомили у ЗМІ, після наїзду на людей терорист вийшов з автомобіля та зумів вдарити одну із своїх жертв ножем у шию.

Однак й самого злочинця вдалося зупинити доволі швидко – його застрелив цивільний. Відтак згодом у мережі поширили відео, на кадрах якого можна побачити мертвого нападника на місці події.

Згодом командир ізраїльської поліції Тель-Авіва Амі Ешед заявив, що 20-річний терорист був палестинцем. Він проживав у регіоні Хеврон на Західному березі річки Йордан і, за попередньою оцінкою поліції, діяв сам.

З’ясовуються обставини щодо його (терориста – 24 Канал) походження та мотивів, і я хотів би похвалити активність громадянина з великою мужністю, що він зміг зірвати напад і запобігти продовженню вбивств цим терористом,

– сказав Комісар ізраїльської поліції Кобі Шабтай.

Міністр національної безпеки Бен-Гвір, який також прибув на місце теракту, похвалив громадянина, який убив терориста, а також заявив, що "ми знали, що тероризм спробує підняти голову".

Наслідки теракту в Ізраїлі: відео

Постраждали близько 10 людей

Спершу повідомлялося, що внаслідок наїзду постраждали не менше п'яти осіб. Однак згодом у ЗМІ додали, що внаслідок наїзду на пішоходів та нападу з ножем поранень зазнали щонайменше дев'ятеро ізраїльтян, з яких:

3 перебувають у важкому стані,

4 зазнали травмувань середньої тяжкості,

2 – у стані легкої тяжкості.

Ми прибули на місце події з великою силою реанімаційних машин MDA та машин швидкої допомоги. Ми побачили, що все дуже серйозно, і біля автобусної зупинки було 5 поранених, у тому числі 46-річна жінка, яка лежала на тротуарі у свідомості з тяжкою травмою,

– сказав один із фельдшерів на місці теракту.

Постраждали 9 людей / ЗМІ

Відповідальність за теракт взяв ХАМАС

Речник палестинського ісламістського руху ХАМАС Хазем Касем високо оцінив атаку та заявив, що ця "героїчна атака в Тель-Авіві є першою відповіддю на злочини окупації проти нашого народу в Дженіні".

Окупація заплатить ціну за свої злочини проти Дженіна. Ми вшановуємо героїв нашого народу та бійців Дженіна,

– повідомили в ХАМАСі.

Як повідомили у ЗМІ, мовиться про поточну широкомасштабну військову операцію ЦАХАЛу в місті Дженін, що на Західному березі річки Йордан.

Однак варто зауважити, що таким терактом у ХАМАСі домоглися протилежного ефекту. Адже високопоставлені міністри та члени Кнесету заявили, що напад є прикладом того, чому операція в Дженіні була необхідною.

Так, міністр національної безпеки сказав: "Наша боротьба в Дженіні — це наша боротьба в Тель-Авіві. Зіткнувшись з кровожерливим ворогом, який не робить різниці між правими чи лівими, релігійними чи світськими, дорослими чи дітьми, чоловіками чи жінками. Кожен єврей є мішенню для цих вбивць, і ми будемо боротися з ними залізним кулаком".

Вулиця після теракту: відео